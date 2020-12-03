Аппараты будут производить в Хмельницком.

Украина и Швейцария подписали меморандум о совместном производстве аппаратов искусственной вентиляции легких.

Читайте такжеBBC: COVID-19 поражает легкие хуже, чем считалосьВице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина и посол Швейцарии в Украине и Молдове Клод Вильд подписали меморандум о взаимопонимании между правительствами Украины и Швейцарии относительно украинско-швейцарского проекта «Создание бюджетного аппарата искусственной вентиляции легких в ответ на вызовы COVID-19» - Проект фаза I, сообщает пресс-служба Кабмина.

«Меморандум между правительствами Украины и Швейцарии является ярким примером, как мы стоим плечом к плечу с нашими европейскими партнерами в борьбе с COVID-19. Открытие в Хмельницком производственной линии по изготовлению аппаратов искусственной вентиляции легких позволит обеспечить государственные медицинские учреждения доступным оборудованием и гарантировать помощь тяжелобольным пациентам с коронавирусом», - отметила Стефанишина.

По ее словам, важно также и то, что это решение поддержит экономику Украины.

«Именно такой формат локализации производства позволяет создать новые рабочие места, обеспечить обмен опытом и технологиями и одновременно укрепить наше сотрудничество с международными партнерами. Символично, что центром для европейских инвестиций станет город, где мы планируем открыть следующий Офис по евроинтеграции», - сказала она.

Решение позволит привлечь грант в размере до 1,5 млн швейцарских франков (более 1,6 млн долл. США) на строительство производственной линии по выпуску аппаратов вентиляции легких в Хмельницком. Аппараты были разработаны Швейцарским федеральным технологическим институтом в г. Цюрих. Производство развернется на базе госпредприятия «Новатор», которое входит в состав ГК «Укроборонпром» и является сертифицированным производителем медицинского оборудования в Украине.

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Автор: Леся Лещенко