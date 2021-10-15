Коллективный иммунитет у украинцев пока на самом низком уровне в Европе.

Ученые прогнозируют, что к концу октября в нашей стране ежедневно будет фиксироваться более 20 тысяч новых случаев заболевания COVID-19. По большинству показателей, текущая волна давно сравнялась и превысила прошлогоднее осеннее ковид-наводнение. И Украина уже лидирует в Европе по суточной смертности и распространению "короны".

Коллективный иммунитет у украинцев пока на самом низком уровне в Европе – менее 30 процентов. И это при том, что количество вакцин (и речь идет далеко не об одном производителе) может удовлетворить спрос 70 процентов населения. Что же происходит? Неужели все тотально боятся вакцинироваться? Возможно.

Но тогда украинцам стоит знать, что, по данным Минздрава, 97,1% людей, которых госпитализировали с COVID-19 в сентябре, были невакцинированными, то есть, не получили двух доз антиковидной вакцины.

95,7% украинцев, которым диагностировали COVID-19, не были вакцинированы, или успели получить только 1 дозу.

98,3% человек старше 60 лет, умерших вследствие коронавирусной болезни с 26 июня по 26 сентября 2021 года, были невакцинированными, а 97% госпитализированных с COVID-19 среди этой возрастной группы, не получили полного курса вакцинации.

Конечно кто-то из обывателей скажет: "Подумаешь! Ерунда! Эти цифры, если судить по количеству граждан в стране, незначительны!". Что ж, давайте посмотрим. За все время пандемии в Украине подтвердили 2 578 394 случая заболевания. По состоянию на 13 октября выздоровело 2 304 361 человек. Это значит, что продолжают болеть 274 тысячи! Неужели мало?

"На этой неделе ожидаются рекордные значения количества новых заболеваний, но этому, вероятно, помешают длинные выходные, которые традиционно приводят к уменьшению количества официальных выявлений", - отмечают ученые.

Другими словами, готовиться нужно к тяжелой войне. И пока неизвестно, сможем ли выиграть. К сожалению.

И еще одно наблюдение. Когда возникает вопрос: "Вакцинироваться или нет?", многие почему-то идут не к специалистам, а в социальные сети. Интересоваться, стоит ли делать прививку от COVID-19, модно среди "социальных друзей", поэтому чаты, группы и мессенджеры заполнены "рекомендациями" антиковидных "специалистов". Эти люди, как правило, называют себя врачами, но, что не удивительно, в глаза (вне социальных сетей) их никто не видел. У меня, к слову, тоже не получилось.

Такая ситуация, мягко сказать, удивляет. Как можно спрашивать совета у того, кто не может его квалифицированно дать? Разве вы просите совет у парикмахера, как и какую устанавливать сантехнику? Или у сантехника - какой автомобиль лучше приобрести? Так почему с медициной у нас другая ситуация? Особенно печально, что касается это часто смертельного COVID-19… Ведь, в большинстве случаев, ваши "социальные друзья", раздающие ответы на такой кричащий ковидный вопрос, далеки от медицины. И именно поэтому в интернете ширятся всевозможные страшилки о том, как с кем-то где-то когда-то произошли какие-то ужасные ужасы сразу после прививки…

Не скрою, в вопросах вакцинации бывают и погрешности – какой-нибудь сбой и единичный случай, с учетом всевозможных индивидуальных клинических патологий. Действительно, для "правильной" статистики необходимо, как минимум, сотня стандартизированных наблюдений, а лучше - тысяча. Стандартизация идет по нескольким параметрам: пол, возраст, хронические заболевания и многое другое. И, так как пандемия – дело "скоропостижное", многих данных дефицит.

Тем не менее, я убежден, если есть какие-то сомнения, всегда следует обращаться к профессионалам! По вопросам автомобиля – к механику, сантехники – к сантехнику, и здоровья – только к врачу! Профессионал он потому и профессионал, что точно знает, что делать с проблемой в его области ответственности. Но если он сам сомневается (с кем не бывает), то даст правильный совет, к кому обратиться дальше…

А все потуги решения ковидных проблем с помощью чатов – шаманизм нового времени. Единственное его отличие от времен наших "темных" предков – только в наличии у нас мобильных телефонов и интернета.

Денис Павловский, врач