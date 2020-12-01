Выходить из такого карантина регионы могут в разное время.

Так называемый "интеллектуальный локдаун", который могут ввести в Украине, будет предусматривать выход из него регионов в разное время.

Об этом рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире "Свободы слова" на ICTV, пишет УП. Именно Арахамия впервые озвучил термин "интеллектуальный локдаун" в публичной плоскости.

По словам Арахамии, такая идея была озвучена на одном из совещаний с участием главы Кабмина и председателей фракций.

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"Речь шла о том, когда будет локдаун, будет ли локдаун, какой именно это будет локдаун. То премьер-министр определил, что это не будет копия того локдауна, который был весной, а это будет так называемый "интеллектуальный локдаун", который имеет за собой цель, что после локдауна выход будет неравномерен, а с учетом эпидемиологической ситуации в регионах", - пояснил он.

Главным критерием для выхода региона из локдауна будет считаться эпидситуация там.

"Насколько мне известно, в правительстве еще нет конкретной финальной модели локдауна, но она разрабатывается для того, именно уменьшить и минимизировать экономические потери", – отметил Арахамия.

Локдаун в Украине: что уже известно

По данным ряда СМИ, в Украине в декабре могут ввести жесткий карантин. Уже известны возможные сроки новых ограничений.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель рассказала, что возможность введения локдауна в стране допускается, однако его дата пока неизвестна.

В "Слуге народа" пояснили, что ввести существенные ограничения на транспорт в рамках локдауна достаточно сложно, ведь для этого нужно разработать систему специальных пропусков.

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Автор: Юрий Годован