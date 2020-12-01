В правительстве ожидают выводы Минздрава.

Министерство здравоохранения в среду, 2 декабря, должно предоставить выводы относительно карантина выходного. И уже на основе них Кабмин будет принимать решение относительно дальнейших ограничений.

Об этом сказал министр Кабинета Министров Олег Немчінов в эфире канала "Украина 24". Он отметил, что Минздрав также должен подготовить определенные предложения по карантину.

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"Сложно комментировать то, что еще не утверждено. Мы ждем официальных заключений Минздрава по итогам трех недель карантина выходного дня, и уже на основании этого будут приниматься дальнейшие решения. По результатам анализа Секретариата СНБО, есть по неделям явное снижение активности в выходные, а если посмотреть статистику по росту количества заболеваемости, еженедельные показатели говорят о том, что идет существенное замедление и практически стабилизация количества украинцев, которые заболели и выявлены с коронавирусной инфекцией. Я думаю, что мы завтра увидим предложения Министерства здравоохранения и в соответствии с ними будем принимать решения", — сказал он.

Также Немчинов прокомментировал информацию о вероятности полного локдауна.

"Прекращение экономической активности рассматривается, но оно может быть скорректировано по итогам той или иной сферы. Это касается, например, креативной сферы, деятельность которой приостановлена в выходные дни", - сказал он.

Карантин в Украине

11 ноября Кабмин принял решение о введение карантина выходного дня с 14 ноября.

Правительство отказалось от адаптивного карантина и установило общегосударственный карантин с ограничениями, которые действовали в предыдущем варианте карантина на территориях с оранжевым уровнем эпидопасности, для всех территорий.

17 ноября Рада провалила голосование за рекомендацию Кабмина отменить карантин выходного дня.

25 ноября в Кабмине допустили введение тотального карантина на новогодние праздники.

В правительстве начали говорить о так называемом "интеллектуальном локдауне". По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии,

так называемый "интеллектуальный локдаун" предусматривать выход из него регионов в разное время.

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Автор: Андрей Василюк