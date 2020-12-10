Ситуация не требует строительства мобильных госпиталей, считает глава правительства.

Премьер Денис Шмыгаль уверяет, что в Украине нет дефицита с койко-местами в медучреждениях для инфицированных коронавирусом. Ситуация не требует строительства мобильных госпиталей.

Об этом он рассказал в интервью Украинской правде.

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"Реально, тратить деньги в строительство мобильных госпиталей, которые потом свернуть и выбросить, нет смысла. У нас стоят пустые медицинские учреждения с кроватями, где можно размещать людей", – ответил глава правительства.

Уже есть мобильный госпиталь спасателей, который может, при необходимости, перемещаться. Одновременно лечиться там смогут 100-120 человек.

По словам Шмыгаля, станция полностью обеспечена оборудованием на 20 миллионов гривень. Госпиталь не задействовали, поскольку "количество свободных коек является достаточным".

При этом премьер согласился, что существует проблема с наполненностью отдельных больниц, и объясняет это "проблематикой с маршрутизацией больных".

"Что происходит? Например, есть в городе Киеве городская больница. Скорые берут больных. Куда они их везут? По прописанному маршруту, в городскую инфекционную больницу. А она уже забита. Все, там уже 100 плюс процентов, в коридорах люди лежат. У скорых других маршрутов не было прописано. Они годами не менялись и годами диспетчер рассказывает: "Куда везти? – В инфекционную!" Хотя рядом стоит 5 больниц по 100-150 мест подготовленных в ожидании пациентов", – пояснил глава Кабинета министров.

Он утверждает, что маршрутизацию прописывают с опозданием или диспетчеры не имеют доступа к информации, которая из больниц еще является свободной. Для этого правительство тестирует, пока только в Черкасской области, онлайн-дашборды, куда вносят свежую информацию относительно показателей.

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Автор: Яна Ставская