Заболеваемость вирусным гепатитом снизилась на 47,6%.

За прошлый год в Украине заметно снизилась заболеваемость инфекционными недугами.

Как сообщает Центр общественного здоровья в частности, общая заболеваемость на различные виды вирусного гепатита упала на 47,6%. На уровне прошлого года остались заболеваемости на клещевой вирусный энцефалит, бешенство, брюшной тиф и паратиф.

Читайте такжеВ Минздраве предупредили об угрозе эпидемии дифтерии

Случаев холеры, бруцеллеза, дифтерии, орнитоза и острого полиомиелита в 2020 году выявлено не было, однако, в отличие от 2019 года, наблюдались один случай сибирской язвы среди взрослых (Одесская область) и три случая туляремии (Харьковская и Сумская области).

Другие новости на тему

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН