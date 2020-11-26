Врач также отметила, что ни один прогноз по пандемии не оправдывается в полной мере.

Украинский врач-инфекционист Ольга Голубовская подчеркнула, что коронавирусная болезнь будет проблемой даже после появления вакцины.

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Выстпупая на Украинском женском конгрессе врач указала на отсутствие специфического лечения новой болезни.

«Вакцин разрабатывают очень много, много уже завершают третью фазу. Посмотрим. Но неприятно то, что даже на горизонте нет никаких действенных методов специфического лечения. Вот при гриппе есть всем известные препараты, например, осельтамивир, а здесь нет и даже не ожидается. А пока не будет специфического лечения и эффективной специфической профилактики, это будет очень серьезной проблемой», — сказала она.

Голубовская также отметила, что ход эпидемии может меняться, и прогнозировать ее ход невозможно.

«Никто ничего не знает. Ни один прогноз не оправдывается в полной мере. Я пока что тоже опасаюсь всяких прогнозов. Потому что если, не дай Бог, возникнет какая-то мутация, которая, например, определит, что этот вирус может передаваться от животных к человеку и от человека к животным, как это было с норками, то это будет совсем другое дело», - отметила она.

Вакцина от коронавируса: последние достижения разработчиков

Разработчики немецкой фармацевтической компании BioNTech совместно с американской корпорацией добились в третьей фазе испытаний вакцины наилучшего показателя эффективности, показав 90-процентный результат.

В испытаниях участвовали 43 538 добровольцев, которым вводили вакцину и плацебо. Среди всех участников испытаний заболели коронавирусной инфекцией 94 человека. По данным производителей, серьезных побочных действий вакцины во время исследований не выявлено.

Согласно имеющимся прогнозам, компании изготовят 50 миллионов доз вакцины в 2020 году и более одного миллиарда - в 2021-м.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил канцлера Германии Ангелу Меркель учесть интересы Украины при планировании поставок будущей вакцины от COVID-19.

В середине ноября 2020 года главный инфекционный врач США Энтони Фаучи заявил, что, согласно предварительным данным, вакцина от американской биотехнологической компании The Moderna является эффективной против COVID-19 на 94,5%. Он отметил, что вакцинация может начаться во второй половине декабря.

18 ноября в Минздраве заявили, что около 4 миллионов украинцев получат бесплатную прививку от COVID-19 в первой половине 2021 года. Позднее в ведомстве уточнили, что для полноценной защиты от коронавируса нужно будет получить две дозы вакцины, цена одной составит 7 долларов.

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Автор: Дмитрий Захаров