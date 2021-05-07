Индийский штамм коронавируса, который является более опасным, чем другие, скоро появится в Украине.
Об этом в эфире Украина 24 заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Мы можем говорить, что он точно будет. И это реальность, и говорить надо правду. Сейчас он уже зафиксирован в частности в странах-соседях, это и Чехия, Польша, Румыния. И поэтому понятно, что в конечном итоге он появится и в Украине так, как это было с британским штаммом или с южноафриканским», - сказал он.
По словам министра, индийский штамм достаточно тяжелый и поражает молодое население.
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"Он достаточно агрессивный, более контагиозный, достаточно сложная клиническая картина с поражением различных органов, в том числе и желудка, почек. Сильная интоксикация, и этот штамм поражает молодое население, что очень неприятно», - сказал он.
По словам министра, пока неизвестно, какие еще могут произойти мутации коронавируса, поэтому надо готовиться к худшему.
"Мы должны готовиться к худшим вариантам, чтобы иметь возможность защищаться", - сказал он.
Коронавирусный кризис в Индии
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