Голубовская рассказала об эффективности вакцин в борьбе с "Дельтой".

Штамм коронавируса "Дельта" имеет около 15 различных мутаций, две из них помогают вируса избежать природных и поствакцинных антител.

Об этом сообщила в Facebook главный инфекционист Минздрава Ольга Голубовская.

Еще одна мутация, пишет она, усиливает "прилипание" вируса к человеческим клеткам, с другой стороны, способствует образованию синцития - слияние клеток с формированием многоядерной структуры с общей цитоплазмой. Среди основных клинических симптомов "Дельты" Голубовская отметила повышение температуры, интоксикацию, ранние вирусные пневмонии, которые могут приводить к снижению сатурации буквально на 4-5 день от дебюта клинических симптомов.

"Если человек вакцинирован один раз, эффективность вакцинации составляет около 30% для предотвращения болезни и 75% для предотвращения госпитализации (данные Великобритании). После двух доз вакцины это соотношение равно 80% и 94% соответственно", - напомнила инфекционист.

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Она также дала ряд советов украинцам в связи с попаданием в страну штама "Дельта":

встречаться с новыми штаммами вируса надо, имея иммунитет;

гуморальный иммунитет после болезни, по данным ряда исследований, длится не менее 11 месяцев, приоритет в вакцинации надо отдавать неиммунным, особенно из групп риска;

пока ещё все относительно спокойно - вакцинируйтесь и довакцинируйтесь, кто уже получил первую дозу;

после вакцинации не забывайте усиливать средства индивидуальной защиты в течение первой недели, особенно если она приходится на период интенсивного роста заболеваемости, ибо вы уязвимы к инфицированию - избегайте людных мест, носите маски;

оздоровление, правильное питание, полноценный сон.

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Автор: Юрий Годован