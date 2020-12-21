В воскресенье во Львове от осложнений коронавирусной болезни умер 53-летний профессор Украинского католического университета, известный историк, исследователь церковной культуры и восточного христианства в Украине Игорь Скочиляс.
Об этом сообщает пресс-служба Украинского католического университета в Facebook.
«С глубокой скорбью сообщаем, что из-за осложнений течения коронавирусного заболевания преждевременно отошел в вечность профессор Игорь Скочиляс, доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории Гуманитарного факультета Украинского католического университета, руководитель Центра религиозной культуры, инициатор и вдохновитель исследовательской программы «Киевское христианство», - говорится в сообщении.
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В университете отметили, что «это невосполнимая утрата для всех, кто знал Игоря - кто работал вместе с ним в историческом архиве, кто был слушателем его лекций и семинаров, кто помогал в исследовательских проектах, кто стоял рядом с ним на баррикадах Революции достоинства и отстаивал принципы достойной жизни, кто молился вместе с ним в храмах и на майданах».
Известно, что он длительное время находился в больнице, куда попал после заражения коронавирусом, находился в реанимации в тяжелом состоянии.
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