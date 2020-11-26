От коронавируса умер известный украинский волонтер с Тернопольщины Игорь Цепенюк. Ему было 57 лет.
Об этом сообщила 6 сотня ДУК "Правый сектор" в Facebook.
«Отошел в вечность побратим, предприниматель, волонтер, добрый и светлый человек Игорь Цепенюк. Его жажда победы и жажда помогать тем, кто в этом нуждается, была очень сильной. Все, что задумал – все реализовывал», - говорится в сообщении.
Добровольцы отметили, что Игорь Цепенюк был одним из немногих, кто не "устал" за 7 лет войны и выступал меценатом в воспитании будущего молодого поколения.
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Жена волонтера Валентина Цепенюк рассказала, что муж умер под дверью Бучацкого инфекционного отделения прямо в скорой после изнурительной дороги.
Она подчеркнула, что Тернополь не имеет отделения гемодиализа для больных коронавирусом, да еще и зависимых от кислорода. Сам волонтер еще по дороге говорил, что не доедет до больницы в Бучач.
"Для Тернополя эта потеря пройдет незаметно, но она покалечила нашу семью и всех, кто знал моего мужа! Он был очень светлым и мудрым человеком", – рассказала Валентина Цепенюк.
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