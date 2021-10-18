В подконтрольном боевикам городе тела умерших от коронавируса хранят на территории неработающего маркета, узнали журналисты.

В захваченном боевиками "ДНР" городе Макеевка (находится под Донецком) тела людей, умерших от коронавируса COVID-19, временно хранят в холодильных камерах заброшенного супермаркета.

На территорию маркета периодически въезжают авто скорой помощи и грузовые машины, сообщает Telegram-канал "donetchanyn", ссылаясь на сведения собственного источника.

По его данным, тела умерших от коронавируса хранят в камерах, которые раньше использовали для производства колбасы.

"…было принято решение использовать морозильные камеры (супермаркета – Ред.)… для временного хранения трупов людей умерших от COVID-19… Всего там четыре камеры, довольно вместительные", – отмечается на канале.

Напомним, в марте прошлого года началась пандемия COVID-19.

По данным так называемого "Минздрава ДНР", по состоянию на 18 октября в псевдореспублике коронавирус диагностировали у 75 545 человек, умерли 5 857 пациентов, а выздоровели – 57 969.

Ранее – 12 числа, журналисты узнали, что в Донецке ситуация с количеством жертв коронавируса ухудшилась настолько, что в морге закончились места, и тела "поселили" в палатке на улице.

Автор: Екатерина Присяжнюк