Как отметил Терехов, город ждет четкой информации от главного санитарного врача Украины о сроках поставки вакцины.

Город Харьков полностью подготовлен к принятию вакцины от коронавируса с точки зрения человеческих ресурсов, необходимого оборудования и обеспечения температурного режима для хранения вакцин.

Об этом в четверг, 11 февраля, в эфире программы "Право на владу" на канале 1+1 рассказал и.о. Харьковского городского главы Игорь Терехов.

"Все, что было по протоколам, которые нам спускал Минздрав, подготовлено. Нужно четкое понимание, когда будет вакцина. Все остальное мы вместе и с областной администрацией, и с медиками организуем", - заявил он.Читайте такжеПочти треть украинцев могут избежать COVID-19: врач назвал причину

Терехов акцентировал на том, что город ждет четкой информации от главного санитарного врача Украины о сроках поставки вакцины. "Я хотел бы, чтобы харьковчане были привиты самой лучшей вакциной", - добавил он.

И.о. Харьковского городского главы также рассказал, что власти города готовы подключиться к разъяснительной работе о необходимости вакцинации "абсолютно всех харьковчан".

"Если мы сегодня не разъясним людям, что им нужно вакцинироваться, то я не исключаю, что будет еще один локдаун, еще одни карантинные ограничения. А этого сегодня никто не переживет: не переживет бизнес, не переживут люди, не переживут харьковчане", - уверен Терехов.

По его словам, сейчас важно делать все возможное и невозможное, чтобы стабилизировать экономическую ситуацию, поскольку из-за коронавируса пострадал бюджет каждой семьи.

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Автор: УНИАН