По данным КГГА, по сравнению с предыдущей неделей в столице наблюдается незначительное снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ.

В Киеве заболеваемость гриппом и ОРВИ превышает эпидемический порог на 18,2%.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

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Отмечается, что за предыдущую, 13-ю неделю текущего года, зарегистрировано 26 тыс. 276 больных гриппом и ОРВИ. По сравнению с предыдущей неделей, в городе наблюдается незначительное снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ - на 1,1%, которое произошло за счет детского населения. Так, детей заболели - 6 тыс. 529 (снижение на 12,8%), взрослых - 19 тыс. 747 человек (рост на 3,5%).

В структуре заболеваемости дети сейчас составляют 24,8% (на предыдущей неделе - 28,2%), причем 44,2% - дети школьного возраста. Сообщается, что среди школьников заболеваемость снизилась на 18,3% по сравнению с предыдущей неделей, зарегистрировано 2 тыс. 886 случаев.

В медицинские учреждения за 13-ю неделю госпитализированы 1 тыс. 987 человек, из них 78 детей.

Как отметил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ непосредственно влияет на количество госпитализированных. Он пояснил, что сегодня все больные с признаками вирусного заболевания автоматически становятся пациентами с подозрением на COVID-19.

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Автор: Инна Андалицкая