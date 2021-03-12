За неделю заболели более 10,7 тысячи взрослых и более 7 тысяч детей.

В Киеве на 20% возросло количество больных гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями по сравнению с предыдущей неделей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.

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"Хочу отметить, что продолжает увеличиваться в Киеве количество больных гриппом и ОРВИ. По данным "Киевского городского лабораторного центра Минздрава Украины", на прошлой неделе в столице зарегистрировали почти 18 тысяч больных. Это на 20% больше по сравнению с предыдущей неделей", - сообщил Кличко.

По его словам, заболели более 10,7 тысячи взрослых и более 7 тысяч детей. Половина больных детей - школьного возраста. В медучреждения госпитализированы 719 больных, из них - 37 детей.

Как сообщал УНИАН, 5 марта Кличко заявил, что в столице увеличивается количество больных гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Так, было зарегистрировано в течение недели 15 тысяч больных, из них 8,5 тысячи - взрослые и более 6 тысяч - дети.

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Автор: Инна Андалицкая