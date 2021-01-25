Сообщается, что в целом в столице наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ.

В Киеве заболеваемость гриппом и ОРВИ ниже базовой линии на 49,8%.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"В столице за 3-ю неделю 2021 года зарегистрировано 11 154 больных гриппом и ОРВИ. В целом интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне и ниже базовой линии на 49,8%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 375,9", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в целом в столице наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 3,6% по сравнению с предыдущей неделей, которое произошло за счет взрослого населения. Так, детей заболело – 2 687 (снижение на 8,2%), взрослых – 8 467 (рост на 7,9%).

"В структуре заболеваемости дети составляют 24,1%, а на предыдущей неделе – 27,2%. Среди школьников заболеваемость снизилась на 10,8% – зарегистрировано 1 148 случаев. В медицинские учреждения за 3-ю неделю госпитализированы 385 человек, из них 30 – дети", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что гриппом и ОРВИ с начала нынешнего эпидемического сезона переболело уже 6,6% населения Украины.

Напомним, за минувшие сутки, 24 января в Киеве коронавирусную болезнь COVID-19 обнаружили у 146 человек, тогда как выздоровели 626 человек, то есть, вчетверо больше, чем заболело.

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Автор: Виктория Гордиенко