Ведущий украинский производитель автомобилей скорой помощи, компания "Автоспецпром", первым среди всех поставщиков передал госпредприятию "Медицинские закупки Украины" 104 реанимобиля. Договор на поставку этих машин был заключен в конце прошлого года. Передача состоялась в четверг, 6 мая.

Как сообщила пресс-служба ООО "Автоспецпром", все автомобили относятся к классу С, то есть предназначены для транспортировки и/или оказания помощи пациентам в тяжелом или критическом состоянии. И сами машины, и установленное в них оборудование полностью соответствуют стандарту ГСТУ EN 1789:2015, что подтверждено как ГП "Медицинские закупки Украины", так и независимыми экспертами.

"Все 104 реанимобиля были приняты с первого раза без замечаний, легко и быстро. Это в очередной раз подтверждает, что ООО "Автоспецпром" в своей работе безусловно придерживается государственных стандартов и современных европейских требований к автомобилям скорой помощи, - отметил заместитель директора ООО "Автоспецпром" Кирилл Коморкин. - Теперь украинские врачи получат новые "скорые" с современной медицинской техникой, которые помогут спасать жизни наших сограждан".

В компании также подчеркнули, что продолжат работать над обеспечением украинских медиков качественным и надежным медицинским спецтранспортом, несмотря на рекордный спрос на медицинскоеоборудование во всем мире.

Ожидается, что в ближайшие дни все реанимобили будут направлены в регионы; кроме того, вскоре начнется процесс передачи еще почти 150 "скорых" класса В, также подготовленных специалистами "Автоспецпром".

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Автор: Иван Бойко