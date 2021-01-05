По словам врача, сейчас ситуация более спокойная, однако количество украинцев, которые попадают в больницы с тяжелой формой COVID-19, наоборот, увеличилось.

После новогодне-рождественских праздников ожидается новый всплеск COVID-19, а в стационарах уже на этом этапе увеличилось количество тяжелых больных.

Об этом в комментарии сообщила ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская, передает "Обозреватель".

По ее словам, сейчас в стационарах действительно стало меньше больных. Также в декабре количество свободных коек увеличилось.

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"Потому что октябрь-ноябрь – это был полный коллапс. Некуда было их класть, огромные поступления, открывались все новые и новые отделения", – отметила Голубовская.

По словам врача, сейчас ситуация более спокойная, однако количество украинцев, которые попадают в больницы с тяжелой формой COVID-19, наоборот, увеличилось.

Голубовская отметила, что к весне коронавирус в нашей стране должен ослабнуть, но не исчезнуть.

"По прогнозам, весной COVID-19 не исчезнет, но заметно ослабнет. "По крайней мере, мы надеемся на это. Хотя этот коронавирус показывает, что далеко не все прогнозы сбываются", – сказала инфекционист.

Отметим, что за прошедшие сутки в Украине зафиксировано 5 тыс. 334 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

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Автор: УНИАН