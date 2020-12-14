Инфекционист утверждает, что эпидемию коронавируса уже не сдержать.

Ситуация с коронавирусом напряженная не только в Украине, но и во всем мире, особенно в странах Северного полушария. У нас она приближается к пику, сейчас один из более сложных периодов.

Об этом заявила инфекционистка Ольга Голубовская в интервью OBOZREVATEL.

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"Мы в Украине находимся на пике огня. Сдержать эпидемию уже не можем, теперь нам надо спасать людей. Для них это самое важное, чтобы им было куда лечь, чтобы их спасли и оказали медицинскую помощь", — сказала врач.

По ее словам, Украина сейчас находится в одном из самых тяжелых периодов пандемии коронавируса.

"Но это касается не только Украины, но в целом и всех стран. Посмотрите, что происходит в США. Я когда читаю их сводки, то мне кажется, там еще хуже, чем у нас. У них, наверное, втрое меньше больничных коек на 10 тыс. населения, чем у нас. Там больные лежат в больничных часовнях, в гаражах — где только есть какое-то помещение — все занято больными. Многие страны открыли стадионы — все так, как было 100 лет назад. Ничего не изменилось в противодействии таким болезням ", — сказала инфекционист.

Коронавирус в Украине: что стоит знать

За последние сутки в Украине количество случаев инфицирования коронавирусом резко уменьшилось по сравнению с предыдущими данными. По состоянию на утро, 14 декабря, выявлено почти 6,5 тысячи зараженных.

Министр здравоохранения Максим Степанов, в Украине уменьшилось количество проведения ПЦР-тестов на коронавирус. По его словам, это произошло из-за того, что украинцы стали меньше делать тесты.

Коронавирус: важно знать каждому

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Автор: УНИАН