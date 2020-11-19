От коронавирус на 68-м году жизни скончался главный врач Черновицкого областного диагностического центра Анатолий Вдовичен.
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Об этом сообщается на странице медучреждения в Facebook.
«Сердце Анатолия Николаевича перестало биться на 68-м году жизни после изнурительной борьбы с COVID-19», - говорится в сообщении.
Отмечается, что Вдовичен был заслуженным врачом Украины, организатором и управленцем здравоохранения высшей квалификационной категории, депутатом Черновицкого областного совета четвертого и шестого созывов, занимал должность председателя постоянной комиссии по вопросам здравоохранения.
Как сообщал УНИАН, председателя Черновицкого областного совета Ивана Мунтяна госпитализировали с COVID-19 и двусторонней пневмонией. Его состояние стабильно тяжелое.
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