Анатолий Вдовичен был заслуженным врачом Украины, депутатом Черновицкого областного совета четвертого и шестого созывов.

От коронавирус на 68-м году жизни скончался главный врач Черновицкого областного диагностического центра Анатолий Вдовичен.

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Об этом сообщается на странице медучреждения в Facebook.

«Сердце Анатолия Николаевича перестало биться на 68-м году жизни после изнурительной борьбы с COVID-19», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Вдовичен был заслуженным врачом Украины, организатором и управленцем здравоохранения высшей квалификационной категории, депутатом Черновицкого областного совета четвертого и шестого созывов, занимал должность председателя постоянной комиссии по вопросам здравоохранения.

Как сообщал УНИАН, председателя Черновицкого областного совета Ивана Мунтяна госпитализировали с COVID-19 и двусторонней пневмонией. Его состояние стабильно тяжелое.

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Автор: Светлана Макринская