Гинеколог Татьяна Осауленко: Терпеть боль при менструации и верить в то, что «родишь и пройдет» - неправильно

Что такое нормальная менструация, можно ли во время месячных заниматься спортом и сексом, о каких проблемах со здоровьем могут свидетельствовать сбои менструального цикла и когда в обязательном порядке следует обращаться к врачу в интервью УНИАН рассказала гинеколог-эндокринолог Татьяна Осауленко.

Татьяна, скажите, что такое нормальная менструация? И как ее отличить от споттинга?

Нормальная менструация - это менструация с интервалом 21-35 дней. Длительность выделений должна составлять от 2 до 8 дней, объем крови - от 5 до 80 мл. Объем крови не всегда удается посчитать, поэтому врачи ориентируются на специальную шкалу Или просто на количество прокладок, которые меняет женщина. При этом, с гигиенической точки зрения, прокладки нужно менять каждые два-три часа.

А вот споттинг - это выделения от розового до темно-коричневого цвета, которые могут быть вне менструации. Он может быть в разные дни. И если это происходит часто, то нужно срочно идти к врачу.

Можно ли активничать в дни менструации?

В эти дни можно делать все, что не доставляет дискомфорт. Это может быть спорт, прием ванны (облегчает боль), секс и плавание (с учетом всех гигиенических нюансов). Более того, некоторые физические активности улучшают состояние.

Любопытно, что в эти дни можно заниматься сексом.

Можно, если это не причиняет вам дискомфорт. А также если вашего партнера не отпугивает кровь.

А можно ли забеременеть во время месячных?

После секса во время менструации беременность возможна. Это связано с продолжительностью жизни сперматозоидов. Например, если половой акт был на шестой день менструации (а сперматозоиды могут жить и до 7 дней), то сперматозоиды могут «дожить» до овуляции. И тогда беременность наступит. Но она наступает не в период менструации, а в результате секса, случившегося во время неё.

Не секрет, что женщины чаще всего болезненно переживают этот период. Какой бывает боль и можно ли ее терпеть?

Ощущения могут быть разными - от легкой тянущей боли до сильно выраженной, вплоть до потери сознания. В целом, это не норма и нужно обращаться к доктору. Терпеть боль и верить, что «родишь и пройдет» - неправильно. Если менструация выбивает вас из ежедневного ритма, это точно повод пойти на консультацию к врачу. Если болезненность была однократно, тогда можно просто выпить противовоспалительную таблетку, которая вам помогает.

Говорят, не надо ходить к стоматологу или на депиляцию во время месячных, потому что будет больнее. Это правда?

Да, это правда. Боль может быть более выраженной. Также может повышаться кровоточивость. Такие процедуры лучше отложить на потом.

Как облегчить страдания в эти дни?

Сильная боль при «месячных», и так называемые страдания могут быть вызваны некоторыми болезнями. Опять-таки уточню, что это повод пойти к врачу. Но если есть просто легкий дискомфорт, то можно сделать массаж, заняться растяжкой, полежать в теплой ванной или выпить обезболивающее.

Еще в этот период мы становимся очень раздражительными.

Иногда женщины испытывают либо легкие, либо сильно выраженные признаки ПМС - грусть, раздражительность. В целом, перед наступлением менструации у женщины портится настроение, и только через несколько дней ей становится легче. Это связано с концентрацией гормонов в организме. Если у вас такое поведение наблюдается в легкой форме, то это приемлемо. Но если из-за ПМС у вас портятся отношения с близкими или коллегами, если это причиняет вам максимальный дискомфорт, то нужно идти к врачу.

Слышала утверждение, что самоизоляция и работа на удаленке провоцируют сбой менструального цикла. Так ли это?

Это спорное утверждение. В принципе, на самоизоляции мы высыпаемся, у нас есть время заняться своими делами и прочее. То есть, стрессовых ситуаций нет. Но есть еще один нюанс - то, как женщина реагировала на переход с работы в офисе на работу дома. Если женщина стрессовала, то изменения в менструации могут быть.

Но стоит отметить, что у многих женщин даже наладился цикл из-за самоизоляции. То есть, все зависит не от самого события, а от нашей реакции на него.

А можем ли говорить о том, что сбой месячных сигнализирует о проблемах интимного здоровья?

Сбой месячных сигнализирует чаще всего о гормональном нарушении. А вот интимные моменты (снижение либидо, например) - это уже следствие.

Какие бывают нарушения менструального цикла? Как их распознать?

Нарушения могут быть связаны с нарушением интервала (более частая или более редкая менструация), длительности менструации и объеме (обильные или скудные). Все это нарушения. Бывают индивидуальные моменты, но не стоит самостоятельно их пытаться выявить.

Еще один волнующий вопрос. Что делать с высыпаниями во время ПМС?

Высыпания связаны с гормонами. Ближе к менструации усиливаются прогестерон и тестостерон. Они регулируют работу сальных желез, усиливая ее. Косметологи рекомендуют в этот период менять уходовые средства для кожи, чтобы уменьшить количество высыпаний.

А какой должна быть интимная гигиена в эти дни?

Нужно два раза в день принимать душ. Также следует подключать гели для интимной гигиены. Не забывайте менять прокладки и тампоны. Кстати, тампон должен находится во влагалище не больше трех часов. Прокладку также нужно менять, пока она полностью не заполнилась. А если она заполняется быстро, то вам нужно к доктору.

Вокруг этой темы ходит много мифов. Один из них мне приходилось слышать неоднократно. Речь идет о том, что якобы во время месячных женщины глупеют.

Это ужасный сексистский миф. Если поразмышлять, то во время менструации может снижаться когнитивная функция мозга. Но не настолько, чтобы женщина стала глупее.

Диана Могилевич

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