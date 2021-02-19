Гинеколог Татьяна Осауленко: Любой метод контрацепции имеет свои осложнения, но они встречаются редко

Почему предохраняться – важно, какие методы контрацепции считаются наиболее надежными, и действительно ли гормональные контрацептивы приводят к увеличению веса в интервью УНИАН рассказала врач-гинеколог Татьяна Осауленко.

Татьяна, расскажите, какие бывают виды контрацепции?

Сегодня есть множество видов контрацепции, начиная от хирургической стерилизации и заканчивая гормональными контрацептивами. Это могут быть гормональные таблетки, кольца, пластырь и имплант. Внутриматочная контрацепция - это может быть спираль. Также есть барьерный метод контрацепции – это всем известный презерватив. Еще существуют биологические методы, которые пользуются популярностью. Хотя отмечу, что они не являются как таковым методом контрацепции. Речь о прерванном половом акте.

А какие из этих методов защищают на 100%?

Есть один метод. Это воздержание от половой жизни. Все остальные методы не дают 100% гарантии. В моей практике был случай, когда у женщины были пересечены трубы, но она все равно забеременела. Так что риски есть всегда.

По вашим наблюдениям, какой вид контрацепции пользуется наибольшим «спросом»?

Это прерванный половой акт. Но напомню еще раз, что он не является методом контрацепции.

Он используется повсеместно и многие рассчитывают именно на него. Но нужно для себя понимать, что будет, если наступит беременность. Чтобы в будущем не принимать для себя серьезные решения, лучше его не использовать.

Я слышала, что от гормональных контрацептивов можно поправиться. Так ли это?

Были проведены исследования, в которых выявили, что прибавка в весе не происходит из-за гормональных контрацептивов. Максимум, может быть адаптация (3-4 месяца), и в этот период может наблюдаться задержка жидкости. В целом, это миф, который портит карму гормональным контрацептивам. Бывает еще такое, что женщина на ночь может съесть торт и «спихнуть» это на маленькую таблетку.

Раз уж мы заговорили о мифах, то бытует еще такое мнение, что после приема контрацептивов есть риск развития бесплодия.

Любой метод контрацепции имеет свои осложнения. Но они встречаются редко. Если вы правильно проконсультировались с врачом перед приемом контрацептивов, то риски будут минимальны.

От гормональной контрацепции нет риска развития бесплодия. После отмены препаратов беременность может наступить уже в первом цикле.

Выбор контрацептива - это дело серьезное. Скажите, нужно ли сдавать какие-то анализы перед началом приема?

Сдавать анализы перед употреблением гормональных контрацептивов не нужно. Достаточно просто консультирования с возможным выявлением риска. Но иногда, если мы все же выявляем какие-то риски, то мы можем рекомендовать сдачу коагулограммы, либо обследование молочной железы. Если мы говорим о спирали, то необходимо пройти обследование выделений на отсутствие патогенной микрофлоры, так как это введение внутри матки инородного тела. В результате не должно быть воспалительных процессов.

Какие факторы нужно учитывать при выборе контрацепции?

Самое главное, сразу понять, насколько на данном этапе вашей жизни вам приемлема беременность. Если вы понимаете, что беременность может наступить и вы не будете ее сохранять, то нужно использовать самый прочный метод безопасности. Если вы сомневаетесь, но готовы сохранить беременность, то можно выбирать менее надежные методы. Также нужно учитывать сопутствующие патологии, которые могут быть противопоказаниями для тех или иных методов контрацепции.

Самый надежный метод - это хирургическая стерилизация. Также популярны спирали и презервативы. К примеру, спирали – это из разряда «взула и забула». Они вводятся во влагалище женщины на пять лет и мужчине не приходится постоянно надевать презерватив. Спирали дают стабильный длительный эффект.

Безопасны ли такие методы контрацепции как спирали?

Все методы контрацепции доказали свою безопасность. Они просто не выходят на рынок, если несут какую-то потенциальную опасность. Конечно, есть определенные риски и осложнения, но это есть в любом препарате. На самом деле, это все достаточно безопасно, если вы заранее проконсультировались с врачом.

А насколько популярны спермицидные свечи?

Спермицидные гели и свечи вводятся во влагалище и снижают активность сперматозоидов. Но это не является надежным видом контрацепции.

Преимущество свечей в том, что они имеют антисептический эффект. Они снижают вероятность передачи половых инфекций и используются, когда у женщины не регулярная половая жизнь. Но часто их принимать не рекомендуется.

Существуют ли какие-то противопоказания к применению контрацептивов?

Абсолютные противопоказания - это наличие гормоночувствительных онкологических заболеваний в прошлом или в текущем периоде, а также наличие перенесенных тяжелых сосудистых заболеваний: тромбоэмболий глубоких вен, тромбоэмболии легочной артерии, инсульта, инфаркта. Сюда же относим беременность или подозрения на беременность.

Еще есть противопоказания, такие как:

Курение больше 15 сигарет в день в возрасте после 35 лет;

Сахарный диабет с наличием сосудистых нарушений;

Неконтролируемая гипертоническая болезнь;

Острые заболевания печени (гепатит, цирроз);

Мигрень с аурой или мигрень, возникающая на фоне приема препарата;

Нарушение функции почек;

Врожденная дисфункция коры надпочечников;

Маточное кровотечение неясного генеза.

Какие могут быть побочные эффекты от приема контрацептивов?

Если говорить о внутриматочной спирали (ВМС), то это может быть увеличение объема менструальных выделений, удлинение периода менструации и болезненность во время менструации.

При использовании гормонсодержащей все наоборот: количество выделений при менструации уменьшается, вплоть до исчезновения менструации (это вариант нормы), и все восстанавливается после извлечения ВМС. Ациклические межменструальные мажущие выделения (больше характерно для гормонсодержащих ВМС) в подавляющем большинстве случаев проходят самостоятельно без каких-либо действий с нашей стороны.

От КОК возможные такие побочные эффекты как головная боль, межменструальные кровомазания, влияние на свертывающую систему крови, что ограничивает применение в возрасте после 35. Но частота этих побочных эффектов незначительна, в подавляющем большинстве случаев - временна и не требует отмены препарата. А вот на презервативы и свечи может быть аллергия.

Диана Могилевич

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