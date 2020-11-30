Геннадий Сахаров скончался от коронавируса в возрасте 76 лет.

Общественный деятель и журналист из Днепра Геннадий Сахаров скончался в возрасте 76 лет от коронавирусной болезни.

Об этом сообщает "Радио Свобода", журналистом которого работал Сахаров, со ссылкой на председателя Днепровского общества политических заключенных и репрессированных Ивана Дремлюгу.

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Геннадий Сахаров - по происхождению русский, был одним из тех, кто боролся за украинскую независимость.

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1980-90-е годы - принимал активное участие в общественно-политической работе – стоял у истоков Народного Движения в Днепре, поднимал в городе первый сине-желтый флаг.

1991-2006-работал корреспондентом Радио Свобода в Днепре.

Сахаров был участником и освещал события Оранжевой революции и Революции Достоинства, в частности участвовал в акциях протеста в защиту свободы слова.

По данным СМИ, прощание с журналистом состоится на этой неделе.

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Автор: Юрий Годован