Эксперт Минздрава указала на существенное отличие государственных и частных структур в вопросе получения вакцины от коронавируса.

Вакцина против коронавируса COVID-19 не появится в Украине в частных клиниках раньше, чем в государственных. Сначала она попадет на таможенный склад, а после этого ее будет поставлять в пределах страны дистрибьютор.

Об этом рассказала в эфире телеканала "Украина 24" эксперт группы экспертов Минздрава, заведующая кафедрой эпидемиологии НМУ им. Богомольца Ирина Колесникова. Она пояснила, что производители вакцины заинтересованы прежде всего в крупных партиях, которые могут заказывать именно государственные структуры.

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"Я не верю в то, что у частников это может появиться раньше, чем у государства. Потому что для любого производителя даже количество в тысячу доз, которое может заказать частная клиника, - для них это ничто, им это неинтересно", - сказала эксперт.

По ее мнению, производители даже не будут вести переговоры с частными клиниками.

"Это могут быть дистрибьюторы, но дистрибьюторы официальные так же отвечают за качество препарата, как отвечает государство. И препарат - хоть для частной, хоть для государственной клиники - будет лететь одним самолетом, и он попадет на один и тот же таможенный склад. И условия хранения будут абсолютно одинаковы. Далее судьба препарата на совести дистрибьютора и на совести того предпринимателя, который осуществляет хозяйственную деятельность по медицинской практике, который будет получать от дистрибьютора эту вакцину. Но это не будет раньше, чем это будет у государства", - пояснила она.

Колесникова добавила, что Украина, чтобы следить за поставкой вакцин, имеет два национальных органа контроля – экспертный центр Минздрава и государственную службу лекарственных средств.

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Автор: Андрей Василюк