В Минфине не уточнили, по каким программам предусмотрена экономия.

Кабинет министров перераспределил некоторые расходы государственного бюджета, предусмотренные главным распорядителям бюджетных средств на 2020 год, и увеличил расходы Фонда борьбы с COVID-19 на 6 млрд грн.

Читайте такжеВ НСЗУ недовольны бюджетом 2021: не хватает средств на вакцинацию и лечение COVID-19Как сообщила пресс-служба Министерства финансов, с целью предотвращения распространения и преодоления негативных последствий COVID-19 возникла необходимость увеличения расходов Фонда борьбы с коронавирусом за счет экономии средств государственного бюджета, которая прогнозируется до конца 2020 года по соответствующим бюджетным программам главных распорядителей бюджетных средств.

«По предложению 36 главных распорядителей бюджетных средств относительно сокращения расходов государственного бюджета до конца 2020 года, предлагается осуществить сбалансированное перераспределение расходов общего фонда государственного бюджета, предусмотренных главным распорядителям средств на 2020 год», - сказано в сообщении.

При этом в Минфине не уточнили, по каким программам предусмотрена экономия.

Фонд борьбы с COVID-19

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Автор: Екатерина Жирий