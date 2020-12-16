Председатель парламента пояснил, что специальный фонд в следующем году будет иметь меньше средств, чем «ковидный» в 2020 году, но он будет направлен исключительно на меры по противодействию коронавирусу.

В государственном бюджете Украины на 2021 год будет создан специальный фонд, средства которого направят на финансирование вакцинации от COVID-19 и повышение зарплат медикам.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире программы «Сніданок» на телеканале «1+1», сообщает пресс-служба парламента.

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Разумков пояснил, что в госбюджете-2021 средства на борьбу с коронавирусом заложены отдельно по министерствам.

"Изначально мы не планировали создавать отдельный фонд. Вчера, позавчера во время совещаний и с представителями депутатских фракций и членами правительства, и премьер-министром, и министром финансов все же пришли к тому, что дополнительно будет создаваться спецфонд», - отметил председатель парламента.

«Туда будут направляться средства, скорее всего, по результатам первого квартала. Они будут идти на вакцинирование, поддержку медиков, в том числе увеличение заработных плат», - пояснил Разумков.

По его словам, специальный фонд в следующем году будет иметь меньше средств, чем «ковидный» в 2020 году, но он будет направлен исключительно на меры по противодействию COVID-19.

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Автор: Тамара Отовская