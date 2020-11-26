COVID-19 стремительно распространяется в больших коллективах, в частности – офисах, школах и детских садах.
Об этом в интервью Обозреватель рассказала эпидемиолог Светлана Доан.
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Офисы типа "open space", когда все сотрудники находятся в одной комнате, являются одним из самых рискованных мест передачи вируса.
Эпидемиолог объясняет это природой COVID-19.
"Потому что капельный механизм передачи – геометрическая прогрессия, когда один человек заражает трех-четырех, а в скоплениях это еще больше", – пояснила Доан.
В то же время в транспорте инфицироваться труднее, потому что пассажиры не находятся вместе весь день.
"Они заходят-выходят, в транспорте открывается дверь, благодаря чему появляется соответствующая вентиляция. Даже в переходах метро, где дует ветер, концентрация возбудителя не такая уж и большая", – отметила эпидемиолог.
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