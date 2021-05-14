Врач-эпидемиолог напомнила, что летом вирусы никуда не исчезают.

После майских праздников в Украине наблюдается некоторый рост случаев заражения коронавирусной инфекцией. Однако сезон для острых респираторных заболеваний заканчивается.

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Как отметила РБК-Украина врач-эпидемиолог Людмила Мухарская, карантинные меры в Украине сыграли решающую роль в сокращении случаев COVID-19.

По ее словам, сейчас люди вернулись после праздников, и поэтому идет некоторый рост случаев, хотя они и не поднимаются до тех уровней, как до локдауна.

"Но учитывая, что это все - таки сезонное заболевание, а сезон, который характерен для респираторных инфекций, уже подошел к концу фактически, заболеваемость будет постепенно уменьшаться", - сказала она.

Врач-эпидемиолог напомнила, что летом вирусы никуда не исчезают.

"Тот же всем известный вирус гриппа, вирусы острых респираторных инфекций циркулируют и летом. Люди болеют и летом, но количество больных острыми респираторными заболеваниями значительно ниже, чем в осенне-зимний период", - отметила она.

По ее словам, новые штаммы могут увеличить число зараженных, однако не радикально.

"Заболеваемость будет поддерживаться, но не на таких высоких цифрах, как это было зимой", - добавила она.

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Автор: Виктория Гордиенко