Специалисты до сих пор спорят относительно того, когда в Украине закончилась первая волна и наступила вторая. И начиналась ли она вообще.
Об этом говорится в материале РБК-Украина.
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По словам доктора медицинских наук Ирины Колесниковой, вакцинация от COVID-19 покажет свою эффективность в апреле-июне.
Эксперты говорят, что прививать украинцев станут уже в середине 2021 года, а закончат – в конце.
«Думаю, что вакцины заработают, и в конце вирусная инфекция пойдет на спад, начиная с 2022 года», – допустил академик Сергей Комисаренко.
В то же время другие ученые не исключают более реальный сценарий – если Украина получит вакцину в третьем квартале 2021 года.
Заболеваемость COVID-19 начнет спадать до июля 2022 года при условии, если в Украине действительно начнут вакцинацию хотя бы осенью 2021 года.
"Если вакцинации не будет, то, к сожалению, коллективного иммунитета, на который многие вначале полагались, не произойдет. Как показывают исследования, у переболевших COVID-19 антитела пропадают через 2-3 месяца. Поэтому человек может болеть повторно сколько угодно раз", – отметил врач-эпидемиолог Андрей Александрин.
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