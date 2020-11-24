По словам ученых, прививать украинцев станут уже в середине 2021 года.

Специалисты до сих пор спорят относительно того, когда в Украине закончилась первая волна и наступила вторая. И начиналась ли она вообще.

Об этом говорится в материале РБК-Украина.

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По словам доктора медицинских наук Ирины Колесниковой, вакцинация от COVID-19 покажет свою эффективность в апреле-июне.

Эксперты говорят, что прививать украинцев станут уже в середине 2021 года, а закончат – в конце.

«Думаю, что вакцины заработают, и в конце вирусная инфекция пойдет на спад, начиная с 2022 года», – допустил академик Сергей Комисаренко.

В то же время другие ученые не исключают более реальный сценарий – если Украина получит вакцину в третьем квартале 2021 года.

Заболеваемость COVID-19 начнет спадать до июля 2022 года при условии, если в Украине действительно начнут вакцинацию хотя бы осенью 2021 года.

"Если вакцинации не будет, то, к сожалению, коллективного иммунитета, на который многие вначале полагались, не произойдет. Как показывают исследования, у переболевших COVID-19 антитела пропадают через 2-3 месяца. Поэтому человек может болеть повторно сколько угодно раз", – отметил врач-эпидемиолог Андрей Александрин.

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Автор: УНИАН