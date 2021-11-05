Больницы столкнулись с критической нехваткой кислорода.

Народный депутат Александр Дубинский потребовал от министра здравоохранения Виктора Ляшко обеспечить больницы Киевской области медицинским кислородом. Нардеп подготовил официальное обращение и лично вручил его министру в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству.

Проблема нехватки кислорода в больницах была озвучена накануне, 4 ноября, жителями Боярки (Киевская область) во время общения с депутата Александра Дубинского с избирателями. Депутат обсудил этот вопрос с заместителем медицинского директора по стационарной помощи Коммунального некоммерческого предприятия "Больница интенсивного лечения Боярского городского совета" Наталией Хоменко.

Хоменко сообщила о критической ситуации со снабжением ее медучреждения кислородом. А также о том, что на 16:00 4 ноября в нем проходило лечение 75 больных COVID-19, нуждающихся в постоянных и беспрерывных поставках кислорода для поддержки жизнеспособности, а также 16 человек, проходящих курс лечения в отделении анестезиологии и интенсивной терапии.

Замдиректора сообщила, что ее медучреждение ежедневно дополнительно нуждается в 2,5-3 тоннах медицинского кислорода. В Боярской городской больнице установлено две станции для генерации кислорода, и каждая вмещает в криоцилиндрах по 5 тонн, чего недостаточно для обеспечения больных.

Нардеп Дубинский напомнил министру здравоохранения Виктор Ляшко, что Национальному штабу противодействия COVID-19 постановлением Верховной Рады №937-IX поручено обеспечить инфекционные больницы двухмесячным запасом лекарственных средств и медизделий для лечения коронавирусной болезни.

А еще справочно отметил, что 4 ноября украинский парламент принял законопроект №5460: "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете на 2021 год" об увеличении расходов на закупки, проектирование и установку кислородных станций". Этим документом предусматривается направление в Минздрав дополнительных 800 млн грн:

650 млн грн — на централизованные закупки кислородных станций для опорных медучреждений;

150 млн грн — на субвенции для закупки опорными больницами услуг по проектированию и установке кислородных станций.

Дубинский призвал министра здравоохранения безотлагательно решить проблему с бесперебойными поставками кислорода и срочно обеспечить им "Больницу интенсивного лечения Боярского городского совета", чтобы люди могли получить необходимое при коронавирусе лечение.

Автор: Иван Бойко