Доктор Комаровский рассказал, можно ли принимать родственников в сезон ОРВИ.

Известный украинский врач и эксперт Евгений Комаровский ответил на волнующий многих родителей вопрос, стоит ли ограничивать общение с родственниками в сезон ОРВИ, чтобы защитить детей от болезни.

Ответ на этот вопрос опубликован в Instagram педиатра.

К доктору Комаровскому за советом обратилась молодая мама, которая боится принимать свекровь дома, чтобы ребенок не заболел ОРВИ. По ее словам, бабушка приедет на съезд консультантов, где встретится с большим количеством людей и может там заразиться. Поэтому, в целях безопасности женщина не хочет, чтобы свекровь останавливалась у них, чтобы ребенок не заболел.

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Но доктор Комаровский считает, что если соблюдать правила, то большинство респираторных вирусных инфекций сильной опасности для здоровья человека не представляют.

Чтобы не было обид и ссор, доктор Комаровский советует все же принять родственницу, а малыша одевать по погоде. Также следует следить за тем, чтобы в помещении было прохладно и влажный воздух.

Педиатр убежден, что потенциальный риск заражения ОРВИ не должен менять жизнь, особенно касательно общения с близкими людьми.

Комаровский советует побольше гулять семей со свекровью по городу, а не сидеть дома. Конечно, стоит придерживаться правил профилактики ОРВИ.

Если уж ребенок заболел, нужно давать больше пить и стараться лечить без использования лекарств.

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Автор: Виктория Гордиенко