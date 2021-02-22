Известный украинский врач и эксперт Евгений Комаровский ответил на волнующий многих родителей вопрос, стоит ли ограничивать общение с родственниками в сезон ОРВИ, чтобы защитить детей от болезни.
Ответ на этот вопрос опубликован в Instagram педиатра.
К доктору Комаровскому за советом обратилась молодая мама, которая боится принимать свекровь дома, чтобы ребенок не заболел ОРВИ. По ее словам, бабушка приедет на съезд консультантов, где встретится с большим количеством людей и может там заразиться. Поэтому, в целях безопасности женщина не хочет, чтобы свекровь останавливалась у них, чтобы ребенок не заболел.
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Но доктор Комаровский считает, что если соблюдать правила, то большинство респираторных вирусных инфекций сильной опасности для здоровья человека не представляют.
Чтобы не было обид и ссор, доктор Комаровский советует все же принять родственницу, а малыша одевать по погоде. Также следует следить за тем, чтобы в помещении было прохладно и влажный воздух.
Педиатр убежден, что потенциальный риск заражения ОРВИ не должен менять жизнь, особенно касательно общения с близкими людьми.
Комаровский советует побольше гулять семей со свекровью по городу, а не сидеть дома. Конечно, стоит придерживаться правил профилактики ОРВИ.
Если уж ребенок заболел, нужно давать больше пить и стараться лечить без использования лекарств.
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