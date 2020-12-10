Глава Минздрава Степанов рассказал Комаровскому, хочется ли ему "их всех послать".

Известный украинский педиатр Евгений Комаровский решил расширить свою блогерскую деятельность. В результате доктор создал проект "Консилиум с доктором Комаровским", в рамках которого у эксперта в кабинете-студии будут появляться разные собеседники.

Сам Комаровский неоднократно давал интервью разным журналистам и каналам, а вот в роли интервьюера доктора зрители видели довольно редко.

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Первым, кто стал участником консилиума, оказался глава Минздрава Максим Степанов. Полная версия видео обещана в ближайшее время. Пока что доктор Комаровский разместил на своем youtube-канале только промо-ролик интервью, из которого ясно, что Степанову придется ответить на вопросы: "Как можно заработать министру здравоохранения?" и "Как профессиональный коррупционер, где вы крадете?".

На первый вопрос Степанов вроде бы ответил "Да никак", а еще предположил, что Комаровскому нужен психиатр. Но все это может оказаться интригующим монтажом, так что стоит дождаться полной версии.

Еще министр вроде был готов искренне ответить на риторический вопрос, хочется ли ему "их всех послать", но в анонсе ответ Степанова вырезан, как и разъяснения - кто они, эти "они".

Максим Степанов по-прежнему опровергает упорные слухи об его отставке и готовится и дальше спасать страну от коронавируса.

Отметим, согласно последнему опросу Социологической группы "Рейтинг", нынешнему главе Минздрава Максиму Степанову доверяют 19% украинцев, а известному педиатру Евгению Комаровскому — 66%. При этом Степанову не доверяют 34% опрошенных (не знают его 37%), а Комаровскому — 20%.

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Автор: Виктория Гордиенко