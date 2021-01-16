Регулярное употребление продуктов с кисломолочными бактериями является отличным способом профилактики запоров, уверен Комаровский.

Популярный украинский врач Евгений Комаровский считает, что регулярное употребление кисломолочных продуктов может тренировать иммунную систему в разгар эпидемии коронавируса.

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Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Человеческий организм содержит в себе огромное количество бактерий, которые формируют в кишечнике правильную флору. Регулярное употребление продуктов с кисломолочными бактериями является отличным способом профилактики запоров. Кроме того, молоко является отличным источником кальция, считает Комаровский.

По мнению медика, высочайшая чистота является одной из ключевых проблем современности. Именно она не дает детскому организму шанса на нормальное развитие.

«Сразу после рождения ребенок попадает в стерильную среду. Сейчас под влиянием дезинфекторов и хлора ребенок находится в практически такой же среде. Иммунная система, которая ежедневно должна встречаться с миллиардами бактерий, встречается только с миллионами, недорабатывает», — отметил Комаровский.

В связи с этим неподготовленная иммунная система ребенка реагирует на любые бактерии и вирусы, провоцируя у ребенка серьезные аллергии. По мнению медика, именно с помощью кисломолочных продуктов ребенок может получить недостающие в организме микроэлементы.

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Автор: УНИАН