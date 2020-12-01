В СНБО отметили, что нужно провести правильную агитацию за вакцинацию.

До конца 2021 года можно будет вакцинировать от коронавируса COVID-19 всех украинцев, которые этого пожелают.

Такой прогноз в эфире канала "Украина 24" озвучил председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете нацбезопасности и обороны, академик НАНУ Сергей Комиссаренко. Он отметил, что нужно провести правильную агитацию за вакцинацию.

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"К концу грядущего года, я думаю, мы уже закончим вакцинацию всего населения Украины — тех, кто этого захочет. Нам нужно провести правильную агитацию за то, что вакцины эффективны и что они необходимы, чтобы люди оставались здоровыми. К сожалению, у нас еще есть люди, которые охвачены антивакцинной пропагандой и не хотят вакцинироваться. Нужно, чтобы максимальное количество людей вакцинировались", — сказал он.

Комиссаренко ответил на вопрос, будет ли закупать вакцины государство или это сделают заранее частные медицинские клиники.

"Я знаю, что некоторые частные фармацевтические компании ведут переговоры, в частности, с Китаем, о закупке китайской вакцины" Синувак". Насколько она эффективна - китайцы говорят, что эффективна, но ее клинические испытания еще не завершены. Что касается западных вакцин, мне больше всего нравится Moderna, по сравнению с другими вакцинами, например, с Pfizer — они практически одинаковы, но Pfizer требует, чтобы хранение вакцины происходило при очень низкой температуре, -80...- 70 градусов. В Украине пока нет массовой инфраструктуры для поддержания такой температуры при хранении. Moderna позволяет хранение при -20 градусов, а у нас даже торговые сети имеют такие возможности",- сказал он.

Вакцина от коронавируса: последние достижения разработчиков

Разработчики немецкой фармацевтической компании BioNTech совместно с американской корпорацией добились в третьей фазе испытаний вакцины наилучшего показателя эффективности, показав 90-процентный результат.

В испытаниях участвовали 43 538 добровольцев, которым вводили вакцину и плацебо. Среди всех участников испытаний заболели коронавирусной инфекцией 94 человека. По данным производителей, серьезных побочных действий вакцины во время исследований не выявлено.

Согласно имеющимся прогнозам, компании изготовят 50 миллионов доз вакцины в 2020 году и более одного миллиарда - в 2021-м.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил канцлера Германии Ангелу Меркель учесть интересы Украины при планировании поставок будущей вакцины от COVID-19.

В середине ноября 2020 года главный инфекционный врач США Энтони Фаучи заявил, что, согласно предварительным данным, вакцина от американской биотехнологической компании The Moderna является эффективной против COVID-19 на 94,5%. Он отметил, что вакцинация может начаться во второй половине декабря.

18 ноября в Минздраве заявили, что около 4 миллионов украинцев получат бесплатную прививку от COVID-19 в первой половине 2021 года. Позднее в ведомстве уточнили, что для полноценной защиты от коронавируса нужно будет получить две дозы вакцины, цена одной составит 7 долларов.

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Автор: Андрей Василюк