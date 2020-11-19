Врач Евгений Дубровский привел в пример историю о своей пациентке, которая лечилась в телефонном режиме две недели, а затем умерла у него в больнице за несколько часов.

Дистанционное лечение больных COVID-19 неэффективно и «сведет всех нас в могилу».

Такое мнение на своей странице в Facebook высказал врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы №4 Евгений Дубровский.

"Прошлое дежурство у меня было очень грустное... у меня умерла пациентка. Умерла за несколько часов. Потому что спасти ее было уже невозможно. Ведь время было упущено... 2 недели дома. 2 недели, каждый день лихорадка 39. Ни разу врач не видел за этот период больную. Всего несколько консультаций по телефону. Стандартных. Таких, как говорят почти всем. Опять три антибиотика. И снова сверхтяжелое состояние - сатурация при поступлении 51%. И летальный случай", - поделился он.

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В то же время, по его словам, некоторых пациентов госпитализируют без каких-либо симптомов, из-за чего те, кто болеют в тяжелой форме, не имеют шанса попасть в больницу.

"И в то же самое дежурство – другой, диаметрально противоположный случай. Ко мне прилетели напуганные родные и привезли бабушку на госпитализацию. Без никаких симптомов. Без лихорадки и с сатурацией 99%. Просто потому, что бабушка живет одна и была напугана, что у нее пневмония, как сказал врач по телефону. Одно слово – и она в стационар бежит на госпитализацию. Такие дела... " - рассказал врач Дубровский.

«Я лично уверен, и пусть меня поймут или простят за неосторожные слова, утверждаю – дистанционное лечение скоро всех нас сведет в могилу. Точнее не так. Не всех. А действительно тяжелых и тех, кто нуждается в помощи", - считает он.

Врач поясняет, что "стопроцентно уверенно оценить состояние пациента "невозможно, поэтому "дистанционное лечение терпит полный крах".

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Автор: Денис Прядко