Дерматолог-косметолог Ольга Обищенко: Тональный крем только маскирует высыпания, но никак не лечит их

Проблемная кожа – тема, знакомая многим. О том, что такое акне, причинах возникновения болезни и ее лечении, а также о мифах вокруг угревой болезни УНИАН рассказала дерматолог-косметолог Ольга Обищенко.

В современном мире каждая вторая девушка страдает от высыпаний. Особенно "приставучей" можно назвать угревую болезнь. Расскажите, с чем связано появление акне?

Акне - это многофакторное, часто генетически обусловленное (в первую очередь, типом кожи) заболевание сальной железы. В основе появления «прыщей» лежит несколько процессов. Один из них - это усиленная выработка кожного сала. Это меняет pH кожи в сторону, которая комфортна для размножения условно-патогенной микрофлоры. Проще говоря, бактериям есть, что поесть и их становится больше. Также это может быть связано с нарушением обновления клеток кожи. Чешуйки, которые должны в норме отшелушиться, склеиваются кожным салом и накапливаются на поверхности кожи. Так возникает воспаление.

Правда ли, что акне провоцируют комплексные факторы?

На данный момент акне рассматривается наукой как полиэтиологическое заболевание. Это означает, что причин всегда несколько, и на все эти причины нужно обращать внимание. Все причины можно условно разделить на две группы. Первые - внутренние (эндогенные) - нарушение в работе внутренних органов. Например, гормональный дисбаланс/заболевания желудочно-кишечного тракта/погрешности в питании и стресс. Вторые - внешние (экзогенные) - к которым относится температура/влажность/климат, а также отдельный уход (или его отсутствие) за кожей лица.

А что, если человек здоров, но высыпания все же есть?

Акне может быть у абсолютно здорового (очень важно подтвердить это лабораторным анализом и обследованиям по показаниям у гастроэнтеролога/гинеколога/эндокринолога) человека. В таком случае назначается дерматологическое лечение.

Вы упомянули о погрешности в питании. Сладости и молочка влияют как-то на появление акне?

Продукты с высоким гликемическим индексом и молоко могут усиливать воспалительные процессы на коже лица, но, согласно последним научным данным, не являются их основной причиной появления. Своим пациентам я рекомендую такой план действий: исключить на месяц и проследить, как поменялось состояние кожи. Если употребление молока не влияет на количество высыпаний, пейте на здоровье.

От хронических высыпаний на лице, на самом деле, не так уж и просто избавиться.

От них можно избавиться, если подходить комплексно. Здесь важно исключить/ скорректировать нарушения гормонального фона и желудочно-кишечного тракта (обследование у гастроэнтеролога/гинеколога/эндокринолога), отрегулировать рацион питания, выполнять рекомендации доктора-дерматолога, согласно лечению, не забывать о каждодневном домашнем уходе за кожей лица.

Из-за прыщей у многих женщин возникают комплексы, и они стараются скрыть их под тональным кремом. Можно ли вообще их замазывать?

Можно. Но нужно ли? Тональный крем только маскирует, никак не лечит и, более того, в некоторых случаях может провоцировать/усиливать высыпания. Поэтому, внимательно читайте состав, не носите больше 12-14 часов и обязательно, каждый вечер смывайте макияж и очищайте кожу.

В начале разговора вы упомянули, что на состояние кожи влияет еще стресс. Как справляться с этим?

Нужно заручиться поддержкой грамотного доктора-дерматолога (который, при наличии показаний, может дополнительно направить к гастроэнтерологу/гинекологу/эндокринологу). Доверять и строго выполнять назначения, и тогда результат не заставит себя ждать! Параллельно можно вести работу с психотерапевтом по поводу самооценки, принятия себя и своего тела.

Возвращаясь к теме лечения, скажите, почему дерматологи протестуют против выдавливания угрей?

Потому, что при выдавливании кожа травмируется, а воспалительное содержимое частично идет вглубь кожи. Это чревато появлением пигмента и рубчиков на коже, а также, в некоторых случаях, нагноением или даже абсцессом. Лучше использовать специальные средства для локального применения. К примеру, с кислотами в составе. Они помогут убрать воспаление и поствоспалительный пигмент.

А как долго лечится акне?

Минимальная продолжительность - три месяца (это два цикла деления клеток кожи). В некоторых случаях, лечение может достигать 12-15 месяцев (при тяжелых/резистентных формах и наличии сопутствующих заболеваний внутренних органов).

Действительно ли угри появляются у любителей шоколада? И могут ли они возникать от грязи?

Угри возникают у любителей шоколада - миф. Шоколад может усиливать проявления высыпаний, но не является причиной их появления. Угри возникают от грязи - это тоже миф.

Ок. А что скажете на то, что угри могут быть из-за недостатка секса?

Угри от недостатка секса - это тоже миф, как и два предыдущих. Научно не подтверждена связь между активностью половой жизни и наличием высыпаний.

Диана Могилевич

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