Стоматолог советует покупать щетку с прямыми ворсинками одинаковой длины.

26 июня 1780 года англичанин Вильям Эдис первым в мире начал промышленное производство зубных щеток. Специально ко Дню рождения зубной щетки, украинский доктор-стоматолог, профессор Ярослав Заблоцкий раскрыл пять секретов правильной чистки зубов.

Секрет первый: «Паста – не главное!»

"Многих этот факт удивит, но для качественной чистки зубов паста не имеет большого значения. Конечно, когда речь идет о выборе зубной пасты для детей – нужно тщательно изучать ее состав. Да и если в воде, которой вы чистите зубы, мало фтора – выбирайте пасту с фтором. В остальном выбор пасты – дело вашего вкуса", - объясняет стоматолог.

Читайте такжеКабмин принял ряд мер по противодействию коронавирусу штамма "Дельта"По его словам, намного большее значение имеет зубная щетка. Даже если бы украинцы чистили зубы исключительно зубной щеткой и водой – кариесом болели бы намного реже.

Секрет второй: «Выбираем зубную щетку с помощью доктора»

"Выбрать идеальную зубную щетку поможет стоматолог-гигиенист, который знает все о моделях и новых разработках в области чистки зубов. Также он может показать, как щеткой нужно пользоваться, ведь согласно статистике, 90 процентов украинцев чистят зубы неправильно", - утверждает Заблоцкий.

"Если же в магазине вам не к кому обратиться за советом – покупайте щетку с прямыми ворсинками одинаковой длины. Ворсинки должны быть мягкими, хотя многие ошибочно считают, что жесткая щетка чистит лучше. Идеальный вариант – электрическая щетка со сменными насадками, которые нужно менять каждые 3 месяца. Уже доказано, что электрическая щетка чистит зубы намного лучше мануальной. Скажу даже так: электрическая зубная щетка любого бренда – лучше, чем щетка мануальная. Я также рекомендую интердентальные щетки для чистки межзубных промежутков. В народе их еще называют «ёршиками». Между зубами скапливается наибольшее количество грязи, а качественно вычистить ее можно только интердентальной щеткой", - отмечает он.

Секрет третий: «Чистим зубы дважды в день»

Украинцы теряют зубы по двум причинам. Первая – кариес, дырки в зубах. Вторая – пародонтит. Это когда зубы здоровы, но десны воспалены. Ни одна из этих проблем не возникнет (даже если у вас есть к ним генетическая предрасположенность), если вы будете регулярно и правильно чистить зубы. Сколько раз в день это нужно делать? Два-три раза: утром и вечером обязательно. Желательно и после дневного приема пищи. Утром можно чистить зубы как до завтрака, так и после. Для здоровья зубов важна и обязательна профессиональная чистка, которую раз в полгода должен делать стоматолог.

Секрет четвертый: «Саундтрек для чистки зубов»

"Как правильно чистить зубы? К сожалению, в школе этому не учат. Вот и получается, что большинство украинцев чистят зубы не под тем углом, не в том направлении… Переучить их очень сложно. Когда же человек берет в руки электрическую зубную щетку – процесс чистки становится более осознанным. Вы начинаете следить за тем, что делаете. К примеру, мануальная зубная щетка очень легкая, поэтому вам может показаться, что ее нужно сильно прижимать к зубам. Но делать этого не следует, ведь таким образом вы портите зубы, выпиливая в них настоящие борозды! А вот электрическую щетку никто «вдавливать» в зубы не станет, поскольку она кажется достаточно тяжелой", - поясняет профессор.

"Кстати, это факт, доказанный Американской ассоциацией стоматологов! Чистка электрической щеткой отличается от чистки щеткой мануальной. Взрослый человек должен чистить зубы так, чтобы щетка была на 50% в зубе, на 50% – на деснах, и под углом 45 градусов. Нужно «выметать» грязь из-под десен, предотвращать пародонтит. В идеале процесс чистки зубов должен занимать 2-3 минуты. Но для многих две минуты со щеткой во рту – это целая вечность. Поэтому я советую включить любимую песню, которая длится примерно 2 минуты, и под нее качественно почистить зубы. Дети тоже могут чистить зубы под любимую песенку", - говорит Заблоцкий.

Секрет пятый: «Бережем зубы смолоду»

"Заботиться о здоровье зубов нужно с малых лет. Для меня непонятно, почему некоторые родители считают, что чистить молочные зубы не нужно: все равно потом вырастут новые! Но однажды ребенок начинает плакать. У него пропадают сон и аппетит, поднимается температура… Педиатр советует отвести ребенка к стоматологу, и тут начинается самое страшное. Что видит стоматолог? Все зубы малыша черные и в дырках! Лечить такого ребенка очень непросто", - сетует стоматолог.

"Мы за год делаем больше 300 наркозов детям двух-четырех лет! Этой ситуации можно было бы избежать, если бы родители сами дважды в день чистили зубы детям, как это делают в Швеции и других высокоразвитых странах. До 10-12 лет зубы детям должны чистить родители, потому что малыши никогда не будут относиться к этой процедуре ответственно. Конечно, им можно давать зубную щетку и позволять чистить зубы самим. Пусть даже они едят зубную пасту: это нормально. Но дочищать зубы должны родители. А после 12-ти у ребенка уже выработается эта полезная привычка. Он будет знать, что чистка зубов – это такой же обязательный пункт ежедневного распорядка, как завтрак, умывание и сон. Будь у нас культура чистки зубов – мы бы забыли о зубной боли", - утверждает врач.

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Автор: Ольга Броскова