Глава государства поздравил украинцев с праздником.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю дня здоровья, который отмечают 7 апреля.

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На своей странице в Instagram президент призвал граждан следить за своим здоровьем. На снимке Зеленский сидит в кабинете, за столом переговоров, надевает маску и искренне улыбается.

"Желаю 36,6 на термометре, 120/80 на тонометре, и 99% на пульсоксиметре" - написал украинский гарант.

Пользователи в комментариях начали писать разное: "какое здоровье если в холодильнике пусто", "с Благовещением", "спасибо вам наш президент".

Отметим, что в этом году день здоровья проходит под лозунгом «Построим более справедливый, более здоровый мир». Учредили его еще в 1948 году, во время первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Главная идея данного праздника - привлечь внимание народа к проблемам здравоохранения. Это очень важно, а особенно сейчас, в эпоху коронавируса.

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Автор: Виктория Гордиенко