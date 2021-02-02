Харьковский сурок Тимка зимовал в самоизоляции и хорошо выспался.

В селе Гайдары на биостанции Харьковского национального университета имени Каразина проснулся сурок Тимка IV. Первую зиму эпидемии коронавируса в Украине он проводит отдельно от партнерши.

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Об этом рассказал сотрудник кафедры зоологии университета Каразина Владимир Ронкин, сообщает Суспільне. Харків.

"К сожалению, его подружка, так же как и в предыдущем году, не спала. Хотя мы надеялись. Она активная, не уснула, поэтому мы их рассадили с двуспальной кровати в односпальные. К сожалению, надежду на потомство в этом году мы потеряли", — добавил Ронкин.

На биостанции надеются, что потомство дадут другие сурки.

В условиях эпидемии COVID-19 Тимке предложили поделиться рецептами "укрепление иммунитета": перед ним установили разные вещи, среди которых были пустая емкость с надписью "Вакцина", чеснок, фрукты со спортивными снарядами, космический аппарат с надписью "На Марс" и игрушка в виде "Ждуна" с надписью "Выдержка".

Тимке дали три попытки: сперва он побежал к спортивным снарядам с фруктами, а потом дважды выбрал "Выдержку".

Напомним, в 2020 году после продолжительной болезни скончался хранитель традиции проведение Дня сурка, начальник биостанции Виктор Токарский. В Гайдарах почтили память Токарского.

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Автор: УНИАН