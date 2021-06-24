Татьяна Урбанская

Если отследить «зарисовки» из отпуска друзей и коллег, в глаза бросается не только море - главный предмет зависти любого, кто остался в летний зной работать в разжаренном городе, но и отсутствие дистанции между отдыхающими.

С одной стороны, оно, вроде, не страшно: за коронавирусный год в голове уже укоренилось – «на воздухе» вероятность подхватить заразу не сильно велика. С другой стороны, по поводу нового штамма «Дельта» («индийского») даже собрали Совет национальной безопасности и обороны. Мол, очень заразный (передается даже при не очень близком контакте, и даже «на воздухе») и один из самых опасных из известных сегодня вариаций COVID-19.

И если ученые и медики ожидали появления этого штамма в Украине через месяц-два, то на заседании СНБО прозвучала неприятно шокирующая информация – «Дельта» уже тут. Двое больных, инфицированных «индийским» штаммом, находятся в Александровской больнице в Киеве. К сожалению, их может быть гораздо больше. У Украины нет возможности выявлять «Дельту» самостоятельно, поэтому, при подозрении на этот штамм, анализы для тестирования отправлялись в Великобританию. Учитывая сильную заразность этой вариации коронавируса, тот факт, что далеко не все «подозрительные» результаты анализов будут отправляться в другую страну для подтверждения не просто диагноза, а разновидности штамма, который его вызвал, и то, что многие украинцы (в силу разных причин) лечатся дома, как говорится, до последнего, о быстром выявлении и локализации «Дельты» в нашей стране не может быть и речи.

У Украины нет возможности выявлять «Дельту» самостоятельно, поэтому, при подозрении на этот штамм, анализы для тестирования отправлялись в Великобританию

Но есть и условно хорошие новости. Эпидемиологи утверждают, что все вакцины, которые есть в Украине, защищают от «индийского» штамма. Правда, с меньшей эффективностью, чем от других вариантов COVID-19.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, привитые украинцы болеют коронавирусом только в легкой форме. Поэтому, собственно, Украина делает ставку на вакцинацию. А ее успешность, к большому сожалению, никак не связана ни со сменой министра МОЗ, ни с желанием чиновников завлечь украинцев на прививки от COVID-19 страшными рассказами про новый штамм «Дельта».

Хотя эти страхи имеют под собой основания, украинцы просто не верят власти. И во многих случаях правильно делают.

Взять хотя бы ту же вакцинацию. Народные депутаты, в большинстве своем, ринулись прививаться от COVID-19 совсем недавно, когда в Украине появилось много вакцины Pfizer (кстати, в Израиле заявили о высокой эффективности именно этой вакцины против штамма «Дельта»). Остальные вакцины почему-то не пользовались в рядах депутатов популярностью. То ли потому, что некоторые из парламентариев сами приложили руку к дискредитации этих медикаментов, то ли потому что эффективность Pfizer почему-то считается самой лучшей… Но суть даже не в этом.

Народные депутаты, в большинстве своем, ринулись прививаться от COVID-19 совсем недавно, когда в Украине появилось много вакцины Pfizer

В соцсетях уже появились мнения, что, мол, депутаты молодцы, так как не побежали вакцинироваться в первых рядах, а дали возможность получить прививки препаратами AstraZeneca украинцам из групп риска (хотя это полуправда). А теперь, вот, когда ажиотаж спал (где именно он спал – не уточняется), а Pfizer завезли в Украину в большом количестве, им всех и вакцинируют. Поэтому, мол, парламентарии тоже встали в очередь. Только последнее уже не полуправда, а откровенная ложь.

Действительно, на сегодня Украина получила уже более 1 миллиона доз Pfizer в рамках COVAX и более 360 тысяч доз в рамках прямого контракта. Но есть несколько нюансов.

Дело в том, что о вакцинации «сотрудников законодательных, исполнительных и судебных органов власти центрального, регионального и местного уровней, а также органов местного самоуправления» МОЗ сообщил 9 июня. И в сообщении сказано, что «прививают их организованно, мобильными бригадами, вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech». Но! Решение об этом было принято еще 7 мая. На тот момент в Украине было всего 117 тысяч доз Pfizer (они прибыли 16 апреля).

Этой вакциной должны были вакцинировать «медиков и работников учреждений здравоохранения, жителей и персонал домов престарелых и специализированных интернатов, социальных работников, священнослужителей, педагогов, военнослужащих и сотрудников других структур государственной безопасности, работников органов государственной власти и местного самоуправления всех уровней, работников топливно-энергетического комплекса и санаторно-курортных учреждений, маломобильных граждан, а также людей в возрасте от 65 лет». Не трудно догадаться, что «сотрудники органов власти и местного самоуправления всех уровней» тут не в первых рядах.

в то время, когда украинцы буквально штурмовали малочисленные центры вакцинации, чтобы получить хоть какую-то вакцину, депутаты просто поджидали Pfizer

Более того, по состоянию на 9 июня, когда МОЗ «похвастался» своими достижениями на поприще вакцинации, в Украине было не так много препарата Pfizer (почти 240 тысяч доз), чтобы очередь до депутатов все же дошла.

Но в то время, когда украинцы буквально штурмовали малочисленные центры вакцинации, чтобы получить хоть какую-то вакцину, депутаты просто поджидали Pfizer. Причем (с большой долей вероятности) не «гуманитарный» в рамках программы COVAX, а закупленный за наши с вами деньги – из государственного бюджета. Что-то знали?

Татьяна Урбанская

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