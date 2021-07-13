Денис Павловский

"Забавная" штука - официальная статистика. Именно она в последнее время нам говорит, что заболеваемость проклятым коронавирусом в Украине упала в разы, а число выявленных заболевших составляет около 600 человек в день. Такие цифры – дорогого стоят в часы пандемии, когда мир трясет новая волна COVID-19, а его штамм "Дельта" уже выявили в 92 странах. По данным Всемирной организации здоровья, он в 1,6 раза заразнее, чем штамм "Альфа", в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации и в 1,45 раза чаще - в реанимацию.

Из-за этой смертоносной волны "короны" страны снова вводят ограничения и перекрывают свои границы, отменяют фестивали и другие массовые мероприятия. Вся надежда на вакцинацию. Как уверяют в ВООЗ, против этого штамма действующие вакцины являются эффективными.

Другой показатель – количество госпитализаций - непропорционально велик

В Украине, к слову, тоже выявлен штамм Дельта, но пока ситуация, судя по числу заболевших, якобы спокойная. Вот только мало кто обращает внимание на то, что другой показатель – количество госпитализаций - непропорционально велик.

И вот доказательства.

Открываем статистику МОЗ и видим, что, например, по данным на 9 июля, в Украине выявлено 655 новых случаев COVID-19, госпитализировано 396 человек, летальных исходов – 12, выздоровели - 885 человек. Или данные на 10 июля: выявлено 507 новых случаев COVID-19, госпитализировано 364 человека, летальных исходов – 20, выздоровели - 809 человек.

В принципе, подобные цифры можно наблюдать на протяжении месяца.

А вот данные за апрель текущего года, когда во многих регионах Украины действовал жесткий локдаун. К примеру, 23 апреля, выявлено 14277 новых случаев коронавирусной болезни, госпитализированы 3728 человек, летальных случаев – 434, выздоровели - 18964 человека. Или 24 апреля: новых случаев заболеваемости – 12711, госпитализированы 3508 человек, летальных случаев – 392, выздоровели - 13687 человек.

И подобные цифры обнародовались каждый день, опять-таки, в течение месяца.

Вы скажете, что эти цифры не совсем корректно сравнивать, но моя цель - не диссертация, а всего лишь грубый подсчет. Итак, если в апреле из выявленных заболевших госпитализировали приблизительно четверть, то сейчас - две трети (!), а процент умерших от заразы по отношению к заболевшим остался прежним.

Статистика "подкорректирована", и заболевших в разы больше

Какие выводы лежат на поверхности?

Первый - статистика "подкорректирована", и заболевших в разы больше.

Второй - мы уже напрямую столкнулись с новым штаммом, более злым и более тяжелым в плане переносимости.

Третий - пока нас выручает ультрафиолет и иммунитет тех, кто переболел, поскольку тех, кто привился, - всего ничего – 2,5% населения.

Четвертый - осенью, если мы все поголовно не привьемся, нас ждут тяжелые времена. Дай Бог, что бы все было хорошо и все были здоровы, но, как говорится, на Бога надейся, а сам не плошай.

Вакцинация и еще раз вакцинация, а также безоговорочное соблюдение карантинных мер. Иначе - новая вспышка болезни в Украине неминуема. Это осознают и в правительстве. Премьер-министр Денис Шмыгаль уже заявил, что Кабмин "будет наращивать количество тестирований на COVID-19 и увеличивать лабораторные мощности для выявления штамма "Дельта"". Также власти работают над координацией на местах и подготовкой медицинской системы к потенциальному росту заболеваемости.

Но пока планы правительства будут реализовываться, каждому из нас стоит задуматься: "Все ли я сделал, чтобы уберечь себя и близких от смертельного вируса?".

Будьте здоровы!

Денис Павловский, врач

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