В рамках Всеукраинского проекта "Выбери профессию своей мечты" фармацевтическая компания "Дарница" устроила онлайн-экскурсию для молодежи, показав все тонкости производственного процесса.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Цель мероприятия, как и проекта в целом, – показать подросткам и студентам перспективы работы в топ-компаниях Украины и предотвратить эмиграцию талантливой молодежи и специалистов различных отраслей за границу, которая становится более активной из года в год. При этом одной из самых инновационных, прибыльных и динамично развивающихся является фармацевтическая отрасль.

"Мы в компании совместно работаем, чтобы помогать медицинским работникам и пациентам улучшать качество жизни благодаря науке, инновациям и доступности каждому. Мы используем в работе самое современное оборудование, пользуемся современными IT-технологиями, осуществляем инвестиции в профессиональное развитие талантов наших сотрудников, ведь они залог нашего успеха, – подчеркивает директор по управлению персоналом фармкомпании "Дарница" Елена Соколова. – "Дарница" всегда рада молодым кадрам и с радостью инвестирует в развитие будущей нации специалистов, сотрудничая с Украинским католическим университетом и принимая участие в таких образовательных проектах как "Выбери профессию своей мечты".

Как отмечают представители "Дарницы", перечень доступных в фарме профессий очень широк, и компании нужны самые разные кадры – от бухгалтеров и маркетологов до химиков и фармацевтов. Поэтому, кроме непосредственного наблюдения за процессом изготовления лекарственных средств в промышленных объемах, во время онлайн-экскурсии молодежь также ознакомилась со спецификой работы специалистов разных профессий, в частности микробиолога, IT-специалиста, инженера по оборудованию.

"Фармацевтическая компания "Дарница" имеет уникальный для Украины полностью автоматизированный 12-ярусный складской комплекс, использующий роботизированные механизмы. Процесс происходит без вмешательства человека, поэтому требует обслуживания IT-специалистов. Также производственные мощности имеют сложные системы проверки качества воды/воздуха, которые должны соответствовать самым строгим стандартам, что тоже требует поддержки IТ-службы. Поэтому, кроме обычного обслуживания IТ-процессов в компании, перед специалистами в этой области стоят достаточно интересные задачи", – рассказывают на предприятии.

По данным инфографического справочника "Фармацевтика Украины 2021", в отечественном фармпроизводстве работают более 24 тыс. человек, а средняя заработная плата в отрасли составляет более 21 тыс. грн.

Как ранее сообщали в компании "Дарница", принять участие в онлайн-экскурсии может каждый желающий, чтобы ознакомиться с процессом создания лекарств и удостовериться в их качестве. Экскурсия является полностью бесплатной, нужно только зарегистрироваться.

Фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Миссия компании – помогать медицинским работникам и пациентам улучшать качество жизни благодаря науке, инновациям и доступности каждому. Портфолио компании включает 210 брендов лекарственных средств. На предприятии функционируют 14 производственных линий, сертифицированных по стандарту GMP. Продукция "Дарницы" экспортируется в 16 стран мира. Бенефициары компании-семья Загорий.

Автор: Иван Бойко