Вместе с тем в Украине четвертый день подряд фиксируют больше выздоровевших от COVID-19, чем больных.

По состоянию на утро 11 декабря в Украине за минувшие сутки подтвердили 13 514 новых случаев коронавируса. При этом выздоровели 15 327 пациентов.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Среди новых больных - 638 детей, а также 690 медработников. Кроме этого 2846 человек были госпитализированы.

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Также в течение прошедших суток было зафиксировано 285 смертей больных COVID-19. Это - новый рекорд количества умерших от коронавируса в течение суток в Украине. Предыдущий был установлен 9 декабря - тогда зафиксировали 276 летальных случаев.

При этом количество выздоровевших за сутки четвертый день подряд превышает число заболевших.

Всего за вчера было проведено 60 847 тестов на коронавирус. Из них методом ПЦР - 39 519, методом ИФА - 21 328.

С начала пандемии заразились уже 872 228 человек, умерли 14 755, выздоровели - 480 348. Активными больными остаются 391 880 пациентов.

Больше всего заражений в Киеве (1880), Запорожской (895), Одесской (874), Киевской (787) и Днепропетровской (759) областях.

Вместе с тем пользователи Facebook в комментариях под постом главы Минздрава Степанова о статистике коронавируса в Украине публикуют фото колонной "скорых" под больницей в Одессе.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что в Украине более 75% летальных случаев от коронавируса произошли среди людей, которые были старше 60 лет.

Коронавирус в Украине: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко