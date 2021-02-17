Соответствующее решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям Ивано-Франковской области.

В Украине впервые развернут временный госпиталь для лечения больных COVID-19.

Об этом сообщил в Facebook председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

Соответствующее решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям Ивано-Франковской области.

Читайте такжеПрикарпатье с понедельника объявляется "красной зоной": ситуация с COVID-19 "почти критическая"

Как сообщает Радуцкий, за последние сутки количество больных на коронавирус в регионе увеличилась почти на 30%, за месяц - вчетверо.

"Во многих населенных пунктах заполненность больниц, отведенных под "ковидных" пациентов, составляет более 90%, в некоторых медучреждениях – 100%. Комиссия решила с 22 февраля запретить массовые, развлекательные, религиозные мероприятия, работу заведений общественного питания, добавить 600 койко-мест для лечения больных на коронавирус, развернуть временный госпиталь на 250 мест на базе Богородчанской больницы, определить маршруты госпитализации в больницы соседних областей», - написал он.

Коронавирус в Ивано-Франковской области

Как сообщал УНИАН, в Ивано-Франковской области наблюдается чрезвычайно высокий уровень заболеваемости коронавирусом. Во многих населенных пунктах Прикарпатья заполненность койко-мест составляет более 90%. За последние сутки в Ивано-Франковской области зафиксировано 646 случаев COVID-19, 9 человек скончались.

С 15 февраля по 1 марта ученики 5-11 классов общеобразовательных школ, гимназий, лицеев и студенты вузов обучаются в режиме онлайн.

Отметим, за минувшие сутки в Украине выявили 4 286 новых случаев коронавируса. При этом больше всего заражений в Ивано-Франковской области - 646. В Черновицкой области, которая является второй по количеству выявленных новых случаев COVID - 386.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко