С начала пандемии в Украине коронавирусом заболели, по официальным данным, 2 199 769 граждан.

По состоянию на 29 мая в Украине подтвердили еще 3096 новых случаев инфицирование коронавирусом.

Об этом информирует Минздрав Украины.

Среди зараженных вирусом заболели 144 ребенка и 55 медиков.

В больницы в пятницу госпитализировали 1309 граждан, от осложнений умерли 156 человек, в то же время 10 199 за минувшие сутки выздоровели.

Читайте такжеВ Украине стартовал повторный конкурс на должность главы НСЗУМетодом ПЦР в пятницу был протестирован 25401 человек, методом ИФА – 10963 человека.

С начала пандемии в Украине коронавирусом заболели, по официальным данным, 2 199 769 граждан; из них выздоровели – 2 030 415, а умерли – 50 388. За все время в Украине на коронавирус протестовали методом ПЦР 10 156 756 граждан.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в: Киеве – 377 случаев, Днепропетровской – 261, Львовской – 231, Киевской – 197 и Запорожской -170 – областях.

27 мая в Украине подтвердили 3306 новых случаев инфицирования.

В общем, эксперты утверждают, что волна вируса в стране постепенно идет на спад, в частности благодаря иммунизации населения и соблюдению карантинных ограничений. Но количество инфицированных может снова увеличиться с приходом осени.

В Киеве на базе Международного выставочного центра, в Львове на базе стадиона “Арена Львов”, в Одессе на базе стадиона Одесской юридической академии сегодня открываются новые центры вакцинации.

Еще в начале весны специалисты констатировали до более 10 тысяч больных в день.

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Автор: Яна Ставская