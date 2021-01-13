Все будет зависеть от курса, хоть продажа будет осуществляться в гривнах.

В Украине озвучили точную стоимость китайской вакцины от коронавируса для граждан.

Об этом сообщил председатель наблюдательного совета группы фармацевтических компаний "Лекхим" Валерий Печаев, цитирует УП. Жизнь.

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По его словам, одна доза вакцины CoronaVac обойдется украинцам в 504 гривны. Цена будет единой для всех покупателей, таким образом удастся избежать перепродаж.

Однако все будет зависеть от курса, хотя продажа будет осуществляться в гривнах.

"Если курс доллара останется хотя бы таким же – она будет меньше", – отметил он.

Вакцина от коронавируса для Украины: детали

В марте ожидается поставка в Украину первой партии из 8 млн доз вакцины в рамках инициативы COVAX. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн людей, потому что одному человеку надо вводить две дозы. Первоначально будут вакцинировать медиков, стариков и тяжелобольных.

22 декабря 2020 года оперативный штаб Минздрава по вакциноуправляемым инфекциям утвердил план иммунизации населения от COVID-19. Цель этого плана - в течение 2021-2022 годов охватить вакцинацией не менее 50% населения Украины (20 млн человек).

24 декабря Степанов заявил, что Минздрав отрабатывает план по увеличению квоты вакцин в рамках глобальной инициативы COVAX с 8 млн до 16 млн доз.

30 декабря Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от COVID-19. Речь идет о закупке 1 млн 913 тыс. 316 доз по цене 504 грн за дозу. На январь 2021 года планируется получение разрешения на применение препарата в Китае и других странах, также вакцина будет представлена ​​на преквалификацию в ВОЗ в феврале 2021 года.

По условиям договора, первая партия вакцины в количестве 700 тыс. доз будет поставлена ​​в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации в Китае, или одним из компетентных органов США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии, или по централизованной процедуре компетентным органом Европейского Союза.

8 января глава ВОЗ Тедрос Гебреесус заявил, что богатые страны скупают у производителей Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca большинство вакцин от коронавирусной болезни.

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Автор: УНИАН