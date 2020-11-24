90% субъектов и граждан придерживаются масочного режима.

Во время действия карантина выходного дня полиция Киевской области проверила 2016 субъектов предпринимательской деятельности и составила 278 протоколов.

Об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов в эфире канала "Украина 24". Он отметил, что 90% субъектов и граждан придерживаются масочного режима.

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"Во время карантина выходного дня мы создали 237 рейдовых групп, в которые также привлекли 94 сотрудников Госпродпотребслужбы. В целом проверили 2016 субъектов предпринимательской деятельности, составлено 278 протоколов, то есть около 90% субъектов и граждан придерживаются масочного режима.

Что касается лиц, находящихся в местах общественного пользования без масок или с неправильно надетыми масками. Таких мы выявили 105 человек, соответственно, 105 постановлений было составлено. Проводится профилактическая беседа, и если гражданин сознательно не желает выполнять те правила, которые установлены правительством, полицейские привлекают его к ответственности",- сказал он.

Небитов назвал количество других нарушителей карантина.

"За эти выходные мы привлекли к ответственности сотрудников предприятий, учреждений — 93, ФОПов — 33, водителей транспортных средств 7, других физических лиц 93. Также ответственности не избежали руководители торговли — 3, руководители заведений питания — 7 и руководители развлекательных заведений — 3. В большинстве случаев граждане понимают проблематику", — сказал он.

Карантин выходного дня в Украине

11 ноября Кабмин принял решение о введение карантина выходного дня с 14 ноября.

Правительство отказалось от адаптивного карантина и установило общегосударственный карантин с ограничениями, которые действовали в предыдущем варианте карантина на территориях с оранжевым уровнем эпидопасности, для всех территорий.

17 ноября Рада провалила голосование за рекомендацию Кабмина отменить карантин выходного дня.

Штрафы за неношение масок в Украине

19 ноября президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой 6 ноября закон о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения COVID-19, которым вводятся штрафы за неношение масок в общественных местах.

За пребывание в общественных зданиях, в транспорте во время действия карантина без респираторов или масок, закрывающих нос и рот, грозит штраф до 255 грн.

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Автор: Андрей Василюк