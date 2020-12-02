45% респондентов считают введенные властями ограничительные меры оптимальными, 30% – считают их слишком мягкими.

62% опрошенных граждан Украины не удовлетворены деятельностью президента Владимира Зеленского в борьбе с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19, и только 34% – довольны.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 28-30 ноября.

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"34% опрошенных довольны деятельностью президента Зеленского в борьбе с эпидемией коронавируса, 62% - не удовлетворены. Деятельностью Министерства здравоохранения в борьбе с эпидемией довольны 28%, не удовлетворены – 68%. Работой Министерства внутренних дел довольны 28%, не довольны – 60%, затруднились оценить – 12%. Больше всего среди органов центральной власти опрошенные не удовлетворены работой кабинета министров (72%) и Верховной Рады (78%)", - говорится в сообщении социологической группы.

В частности, 59% опрошенных часто следят за новостями о коронавирусе, 21% – делают это иногда, 11% – редко. 8% вообще не интересуются такими новостями. Чаще отслеживают новости о коронавирусе люди старшего возраста и женщины.

Согласно результатам опроса, 45% респондентов считают оптимальными меры, введенные властями по борьбе с коронавирусом. 30% считают их слишком мягкими, 11% – наоборот, слишком жесткими. За две недели несколько возросло количество тех, кто считает действия властей слишком мягкими.

Кроме того, 36% опрошенных оценили свое эмоциональное состояние за последнюю неделю как спокойное, 33% – как напряженное. За последние две недели показатели напряженности несколько выросли. Высокий уровень тревожности фиксируется среди женщин, пожилых людей, а также тех, кто чаще отслеживают новости о коронавирусе.

Как проводили опрос

Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опрошено 2500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Карантин в Украине

11 ноября Кабинет министров принял решение об отказе от адаптивного карантина и введении карантина выходного дня. В частности, в выходные дни дополнительно к ограничениям, предусмотренным в будни, была запрещена деятельность заведений питания, торговых центров, культурных заведений, спортзалов, фитнес-центров, заведений размещения, в том числе отелей (кроме выполняющих социальные функции). С 10:00 до 12:00 - приоритетные часы для обслуживания пенсионеров. Карантин выходного дня действовал до 30 ноября.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предлагает запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам, и отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий.

25 ноября премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Кабинет министров готовится к возможному введению жесткого карантина во время зимних праздников.

Министр внутренних дел Арсен Аваков выступил за введение в Украине полного локдауна на 3-4 недели как можно скорее.

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Автор: Константин Гончаров