Она подчеркнула, что важно укреплять иммунитет.

Для профилактики заболевания коронавирусной инфекцией в нынешних условиях лучше избегать массового скопления людей, хорошо спать, правильно питаться и употреблять витамины.

Такие советы дала инфекционистка Евгения Менжулина в эфире телеканала «Украина 24». Она подчеркнула, что важно укреплять иммунитет.

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"Лечение всегда легче профилактировать. Самая главная профилактика, во-первых, заболел – сиди дома, а даже если не заболел, тоже большую часть времени сиди дома. Развлекательные мероприятия, какие-то другие массовые мероприятия - избегайте, максимально себя берегите, свою семью. Если есть случай заболевания в семье – очевидно, что это уже будет семейный очаг заболевания. Поэтому применяйте поливитамины, хороший сон, нормальная еда - это все способствует нормальному иммунитету",- отметила врач.

Она подчеркнула, что это на ранних стадиях поможет организму преодолеть заболевание.

"Если есть какие-то признаки, то есть высокая лихорадка, одышка, неконтролируемые проявления, однозначно надо обращаться за помощью, и вам не откажут. Даже те, кто не получал зарплату три месяца, даже те, кто истощен (врачи – ред.) – никто никогда не откажет в помощи», - заявила Менжулина.

Вакцина от коронавируса: последние достижения разработчиков

Разработчики немецкой фармацевтической компании BioNTech совместно с американской корпорацией добились в третьей фазе испытаний вакцины наилучшего показателя эффективности, показав 90-процентный результат.

В испытаниях участвовали 43 538 добровольцев, которым вводили вакцину и плацебо. Среди всех участников испытаний заболели коронавирусной инфекцией 94 человека. По данным производителей, серьезных побочных действий вакцины во время исследований не выявлено.

Согласно имеющимся прогнозам, компании изготовят 50 миллионов доз вакцины в 2020 году и более одного миллиарда - в 2021-м.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил канцлера Германии Ангелу Меркель учесть интересы Украины при планировании поставок будущей вакцины от COVID-19.

В середине ноября 2020 года главный инфекционный врач США Энтони Фаучи заявил, что, согласно предварительным данным, вакцина от американской биотехнологической компании The Moderna является эффективной против COVID-19 на 94,5%. Он отметил, что вакцинация может начаться во второй половине декабря.

18 ноября в Минздраве заявили, что около 4 миллионов украинцев получат бесплатную прививку от COVID-19 в первой половине 2021 года. Позднее в ведомстве уточнили, что для полноценной защиты от коронавируса нужно будет получить две дозы вакцины, цена одной составит 7 долларов.

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Автор: Андрей Василюк