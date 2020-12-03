После подтверждения диагноза "коронавирус" человек должен не паниковать, поскольку именно нервное перенапряжение является причиной большинства болезней.
Об этом написал в Facebook врач-невропатолог Евгений Скрипник.
"Что интересно, за 9 месяцев 2020 года умерло в Украине 378 315 человек (это официальные данные Государственной службы статистики Украины), от коронавируса умерло из этого количества 0,6%!!! То есть смертность 0,6%!!! За 9 месяцев от болезней сердечно-сосудистой системы - умерло 256 тысяч", - сообщил врач.
Коронавирус: важно знать каждому
- Симптомы коронавируса по дням, течение болезни
- Болеют ли дети коронавирусом, какие при этом у них симптомы
- Какая температура тела чаще всего при коронавирусе
- Симптомы воспаления легких при коронавирусе
- Исчез нюх - верный симптом коронавируса
По его словам, после получения положительного теста следует обратиться к семейному врачу, пить много воды и стараться не сбивать температуру, если она меньше 38,5. Врач также призвал не делать поспешно компьютерную томографию легких без назначения врача.
Читайте такжеБольше половины украинцев готовы сделать бесплатную прививку от COVID-19-опрос
"КТ легких - не лечит! Только видите процент поражения легких - и паника усиливается", - пояснил Скрипник.
Он также напомнил о необходимости пользоваться пульсометром и не забывать о маске, социальной дистанции и мытье рук.
Коронавирус в Украине: важные новости
- Врач прокомментировал разговоры об "эффективности" аспирина при лечении COVID-19
- За сутки в Украине от COVID-19 выздоровела рекордное количество людей – Степанов
- В Украине коронавирус уже переболело примерно 3% населения - Минздрав
- "Кто это придумал?": врач назвал распространенную ошибку при лечении коронавирус
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram