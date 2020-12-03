Первым требованием для себя должно быть отсутствие паники.

После подтверждения диагноза "коронавирус" человек должен не паниковать, поскольку именно нервное перенапряжение является причиной большинства болезней.

Об этом написал в Facebook врач-невропатолог Евгений Скрипник.

"Что интересно, за 9 месяцев 2020 года умерло в Украине 378 315 человек (это официальные данные Государственной службы статистики Украины), от коронавируса умерло из этого количества 0,6%!!! То есть смертность 0,6%!!! За 9 месяцев от болезней сердечно-сосудистой системы - умерло 256 тысяч", - сообщил врач.

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По его словам, после получения положительного теста следует обратиться к семейному врачу, пить много воды и стараться не сбивать температуру, если она меньше 38,5. Врач также призвал не делать поспешно компьютерную томографию легких без назначения врача.

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"КТ легких - не лечит! Только видите процент поражения легких - и паника усиливается", - пояснил Скрипник.

Он также напомнил о необходимости пользоваться пульсометром и не забывать о маске, социальной дистанции и мытье рук.

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Автор: Юрий Годован